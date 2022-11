Ondrej Lunter: Reálna pomoc môže zmeniť preferencie. Stalo sa tak v tradičnej bašte extrémizmu

Nový predseda Banskobystrického kraja nie je spokojný s tým, ako štát riadi regionálny rozvoj.

´V politike nie je nováčikom. Na post župana Banskobystrického kraja sa posúva z pozície podpredsedu kraja. V uplynulom volebnom období mal pod palcom agendu regionálneho rozvoja a dopravy.

Ondrej Lunter, ktorého v kampani podporil aj Hlas Petra Pellegriniho tvrdí, že za túto spoluprácu je vďačný.

"Na regionálnej úrovni potrebujeme koalíciu naprieč celým demokratickým politickým spektrom," vyjadril sa nový župan.

V rozhovore prezradil, na ktorý projekt je hrdý, ako je to so sporom župa verzus SAD Zvolena, či po osočujúcej kampani bude mať problém sadnúť si s protikandidátom Adriánom Polónym za jeden rokovací stôl, uviedol fakty ohľadom čerpania eurofondov aj rozbehnutých a pripravovaných projektov.

Je po voľbách, v ktorých ste dosiahli jednoznačné víťazstvo. V Banskobystrickom kraji im však predchádzala mimoriadne dramatická kampaň, plná osobných útokov. Je zaujímavé, že ste ju ustáli bez toho, aby ste sa dali vtiahnuť do kolotoča ostrej výmeny názorov cez médiá. Bola to taktika, že ste nereagovali výbušne?

Najprv sa chcem opäť poďakovať voličom za každý jeden hlas. Víťazstvo som nebolo samozrejmosťou a musím povedať, že mám z neho veľkú radosť. PO náročnej kampani sa dalo očakávať čokoľvek.

Dlhodobo sledujem politické kampane a zdá sa mi, že sme sa dostali do obdobia, keď je možné povedať čokoľvek, napriek tomu, že ide o tvrdenia, ktoré sú na základe dokumentov vyvrátiteľné. Cez masívny sponzoring či už na sociálnych sieťach alebo vo verejnej doprave boli v našom kraji ľuďom podsúvané veci, ktoré sa nezakladali na pravde a tak bolo otázne, ako na ne voliči zareagujú.

Preto som veľmi rád, a potvrdil to aj výsledok volieb, že ľudia nemajú záujem o lži a štvavú kampaň. Sú unavení z obviňovaní a rozdeľovania spoločnosti. Naopak, želajú si stabilitu, program a spoluprácu. Za to som im vďačný a je to pre mňa povzbudivý impulz.

A že som nereagoval výbušne? V živote verím a snažím sa riadiť tým, že je pravda, fakty a sme rozumní ľudia. Ľudstvo dospelo do štádia, kde sme dnes vďaka vede, spolupráci a určitým zákonitostiam, ktoré dokážeme spoznávať a využívať.

Sú to objektívne fakty a skutočnosti a keď sa nimi budeme riadiť, tak som presvedčený, že dokážeme riešiť problémy a posunúť sa ďalej. Aj tomto je reakcia na akékoľvek obviňovania, útoky a lži.

Jednoducho pokoj, fakty a pokus o vysvetlenie. Ak toto prestane fungovať, tak potom sa nemôžeme baviť o spoločnosti ako takej či o súdržnosti ľudí. Potom prestanú fungovať základné pravidlá, ktoré spoločnosť držia pokope. To sa zatiaľ nestalo a ja opäť zdôrazňujem, že som rád, že si ľudia jednoznačne vybrali program spolupráce.

Určite mnohých prekvapilo, že vám podporu vyjadril Hlas Petra Pellegriniho, keďže sa skôr očakávalo, že podporí práve Polónyho, ako jeho dlhoročný priateľ. V akej rovine sú vaše kontakty, resp. spolupráca s Hlasom?

Som vďačný za túto spoluprácu. Podarilo sa mi dať dokopy koalíciu viac než siedmich politických strán.

A to som deklaroval od začiatku. Na regionálnej úrovni potrebujeme koalíciu naprieč celým demokratickým politickým spektrom. Pretože môžeme mať dobrý nápad, ale pokiaľ sa na ňom nedokážeme zhodnúť všetci releventní aktéri, následne ho spoločnými silami aplikovať v teréne, tak výsledky sa nedostavia. To, čo sa nám za päť rokov podarilo, je výsledkom práve takejto spolupráce.

Spomedzi krajov sme v mnohých oblastiach lídrami. Z nuly, na ktorej sme začínali po Marianovi Kotlebovi, sme náš kraj výrazne posunuli dopredu. Keby nevládla medzi nami zhoda, tak by to nebolo možné.

Pokiaľ rozdeľujete spoločnosť na základe nejakých politických preferencií a je tu silná opozičná skupina, ktorá sa síce s vami dokáže zhodnúť, no vy sa s ňou odmietate baviť, tak jednoducho v teréne, aj vplyvom svojich ľudí, okolia a rétoriky znemožníte, a teraz budem konkrétny, napríklad rozvoj ambulancií alebo sociálnych služieb.

Nám sa v tomto smere podaril malý zázrak, keďže sme všetkých pozitívne naladili a sú tu konkrétne veci, ktoré potrebujeme posunúť ďalej.

Ale vrátim sa k Hlasu. Áno, chceme takto pokračovať ďalej. Máme pred sebou ďalšie štyri roky a ja som pred voľbami deklaroval, že pokiaľ sa aj u nás Hlas dostane do zastupiteľstva, tak s ním budeme spolupracovať.

Mám záujem o čo najširšiu demokratickú koalíciu. Zatiaľ o ničom inom neuvažujem. Som zvoleným županom, mám silný mandát a pred sebou konkrétny plán, čo chcem počas najbližších štyroch rokov urobiť.

Počas volebnej kampane vám zo strany protikandidáta Polónyho bolo vytýkané, že župa nevyčerpala z eurofondov ani euro. Paradoxne vďaka peniazom z Európskej unie sa v kraji podarilo zrealizovať viacero projektov v rôznych oblastiach. Teda ako je to v tomto smere?

Len zrekapitulujem fakty a pripomeniem, že Banskobystrický kraj začal čerpať eurofondy až v roku 2018, keďže dovtedy mal stopku, keďže za kotlebovcov zamestnával načierno.

Nám sa podarilo získať vyše 100 miliónov eur a cez 10 miliónov už aj implementovať v teréne.

Jeden z projektov, na ktorý som zvlášť hrdý, je projekt integrovanej sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Ide o opatrovateľskú službu v teréne. Tu sa nám darí spájať obce do klastrov. Jeden tvorí zhruba pätnásť obcí. Jedna je stredisková, z ktorej vysielame opatrovateľov priamo domov k ľuďom, ktorí sú na ich pomoc odkázaní.

V rámci Slovenska išlo o pilotný projekt.

Áno a už máme ďalšie tri regióny, kde ho rozvíjame ďalej. Už dnes sa bavíme s rezortom sociálnych vecí, aby bol vytvorený národný projekt a do štyroch rokov sme mali takúto službu v polovici obcí. Podľa mňa to môže zmeniť krízu v našej krajine, týkajúcu sa nedostatku dostupných služieb pre starších ľudí.

Mimochodom, Banskobystrický kraj patrí medzi tie, kde populácia starne najrýchlejšie. Ak sa nič nezmení, tak dnes máme 10-tisíc ľudí, ktorí potrebujú sociálnu starostlivosť, avšak pre nedostatok sa k nej nedostanú. O 10 rokov ich bude 20-tisíc. Takže musíme s tým niečo robiť.

Ďalej by som mohol hovoriť o cestách, kde 60 miliónov eur máme získaných, zazmluvnených a už aj vysúťažených zákaziek. Realizujú sa aj v ťažkých okresoch, akými sú Detva, Lučenec, Veľký Krtíš, Brezno či Revúca.

V okrese Revúca to zrejme bolo zvlášť náročné, keďže pred dvoma rokmi tam cestu aj so zvodidlami strhla prívalová voda počas silnej búrky, odrezala dediny, znemožnila vstup do národného parku Muránska planina. Avšak zrealizovali sa tu aj iné zaujímavé projekty.

Špeciálne na Revúcej vidíme, že prítomnosť pri ľuďoch, keď cítia, že demokratickí politici sa o nich starajú a vidieť reálne zmeny, tak je možné zmeniť aj preferencie.