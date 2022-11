ADCC SLOVAK OPEN 2022: Majoroš s medailou medzi juniormi

Fighter z Lučenca verí, že sa mu podarí spolu s partiou vycestovať do "gymu", v ktorom trénuje jeden z najznámejších MMA bojovníkov súčasnosti.

LUČENEC, BANSKÁ BYSTRICA. Prvá novembrová nedeľa (6. 11.) sa niesla v znamení bojového zápasenia označovaného ako grappling. V meste pod Urpínom sa konalo najväčšie grapplingové podujatie na Slovensku – ADCC SLOVAK OPEN 2022. Zastúpenie na tejto súťaži malo aj centrum Novohradu, a to v osobe Bruna Majoroša. 18-ročný Lučenčan hájil farby detvianskeho Free Fight Clubu.

Bruno Majoroš so striebornou medailou z ADCC SLOVAK OPEN 2022 (zdroj: archív Bruna Majoroša)

Bruno sa predstavil v dvoch kategóriách. Najskôr zápasil medzi juniormi (váha nad 80 kg), následne aj medzi mužmi (pokročilí, váha nad 83 kg). V prvej zo spomenutých kategórií si vybojoval medailové umiestnenie.

Spoločná foto z banskobystrického ADCC SLOVAK OPEN 2022 (zdroj: archív Bruna Majoroša)

„Teším sa zo zisku druhého miesta medzi juniormi, aj keď musím priznať, že so svojím výkonom nie som úplne spokojný. Táto medaila pre mňa nemá až takú váhu, ako by mal zisk cenného kovu v kategórii men intermediate, teda medzi mužmi-pokročilými. Ale nevadí. Pokračujem ďalej! Zavriem sa do ´gymu´ a idem makať na odstránení chýb. V budúcom turnaji chceme s tímom ukázať, čo v nás je,“ prezradil niekoľko dní po súťažnom vystúpení Bruno Majoroš.

Bruno Majoroš (vľavo) (zdroj: archív Bruna Majoroša)

Ten zároveň ďakuje všetkým, ktorí mu pred turnajom a počas neho vyjadrili svoju podporu.

Mladý Lučenčan sa v novembrovom súťažnom kolotoči pravdepodobne predstaví ešte minimálne raz. V závere aktuálneho mesiaca je na programe MMA ligové kolo, do úvahy však prichádzajú aj ďalšie grapplingové turnaje v závere kalendárneho roka.

Zadosťučinením za tréningovú a zápasovú drinu by mohlo byť ukončenie prípravy v jednom z najznámejších svetových „gymov“ – SBG Ireland Dublin. Práve tu trénuje aj jeden z najznámejších MMA fighterov súčasnosti Conor McGregor.

„Uvidíme, či sa našej ´bande´ napokon podarí vycestovať. Všetko záleží od času a financií, ktoré sa pokúsime zohnať prostredníctvom sponzoringu. Každopádne by som sa však chcel veľmi pekne poďakovať niekoľkým ľuďom. Za nedávny úspech, ako aj za všetky v mojej doterajšej kariére, môžem vďačiť môjmu hlavnému trénerovi Róbertovi Delíčovi. Bez neho by som nebol tam, kde som teraz.

Ďalej by som chcel spomenúť Tomiho Votavu, jedného z mojich ďalších trénerov MMA a BJJ, a v neposlednom rade môjho silovo kondičného trénera Mareka Pentku. Toho som len prednedávnom zaradil do svojho tréningového procesu a môžem povedať, že už po pár absolvovaných tréningoch cítim extrémny silový a kondičný progres. Nakoniec by som chcel ešte poďakovať môjmu bývalému trénerovi džuda Róbertovi Rácovi, bez ktorého by ste dnes nečítali tento článok, nakoľko práve on ma od útleho veku priviedol k bojovým športom. Ďakujem mu za všetky základy a skúsenosti, ktoré mi dal a na ktorých dnes môžem stavať, za moju športovú kariéru,“ zakončil Majoroš.