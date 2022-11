Cyklocesta pod Muránskym hradom bude obojsmerná. Na planine pribudnú nové bežkárskej trate

Novinky budú realizované Správou Národného parku Muránska planina vďaka podporenému rozvojovému projektu

MURÁŇ. Tri nové lokality s traťami pre bežkárov a vylepšenie cyklotrasy pod Muránskym hradom sú novinky, ktoré v Národnom parku (NP) Muránska planina zrealizuje Správa NP Muránska planina so sídlom v Revúcej.

My Novohrad o tom informoval riaditeľ tejto organizácie Ján Šmídt s tým, že novinky Správa NP Muránska planina zrealizuje vďaka svojmu rozvojovému projektu, ktorý bol podporený z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Vyše šesťkilometrový zjazd z Veľkej lúky

V prípade cyklotrasy ide konkrétne o asfaltovú cestu vedúcu z dediny Muráň popod Muránsky hrad na Veľkú lúku, ktorá je v súčasnosti pre bicyklistov iba jednosmerná.

To znamená, že ňou môžu vyjsť hore na Veľkú lúku, avšak nemôžu sa ňou už vrátiť nazad. Toto obmedzenie je z dôvodu bezpečnosti.

Na cestu síce platí zákaz vjazdu motorovým vozidlám, využívajú ju ale nákladné autá s vyťaženým drevom. Počas víkendov a sviatkov sú to tiež mototuristi so povoleniami na vjazd, ktoré im umožňujú vyjsť s vozidlami po Veľkú lúku. Tieto povolenia sú návštevníkom na požiadanie vydávané v Informačnom stredisku Muráň.

Práve zjazd z Veľkej lúky do Muráňa, ktorý meria viac ako šesť kilometrov, by však bol pre turistov oveľa zaujímavejší ako šliapanie opačným smerom. To navyše menej zdatní cyklisti ani nemusia zvládnuť.

Zjazd však doteraz nebol možný pre neprehľadné serpentíny, v ktorých cyklista nemá možnosť s dostatočným predstihom vidieť oproti idúce vozidlo. Pri vysokej rýchlosti v rámci zjazdu by tak mohlo dôjsť k zrážke.

„Chceme, aby táto cesta bola pre cyklistov obojsmerná. Aby sa to mohlo zrealizovať, je potrebné zvýšiť bezpečnosť. To znamená, že v neprehľadných zákrutách chceme inštalovať svetelnú signalizáciu, ktorá cyklistov upozorní, že oproti ide nejaké auto,“ objasnil Šmídt.