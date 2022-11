Veľké plány s nevyužitými pozemkami. Ich zmena dá ľuďom prácu, zatraktívni mesto

FIĽAKOVO. Nové obchody, sklady, čerpacia stanica, ihrisko, atraktívny verejný priestor so zónou pre šport aj oddych a najmä desiatky pracovných miest v okrese, kde sa miera nezamestnanosti šplhá k desiatim percentám.

Konkrétne v septembri dosiahla v okrese Lučenec 9,90 percenta. V susednej Rimavskej Sobote až 18,87 percenta.

Práve podpora zamestnanosti je jednou z priorít fiľakovskej radnice. K nej môže prispieť aj efektívny zámer, týkajúci sa nevyužitých pozemkov v meste.

