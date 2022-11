Zimnú prípravu nepovedie. Málinec už s Dankom nepočíta

Tréner je vďačný za skúsenosti, ktoré nadobudol počas jesene. Je presvedčený, že má čo ponúknuť. Čaká na správnu príležitosť, nevylučuje ani odchod z regiónu.

MÁLINEC. "...Keď pán tréner Turic v Málinci oznámil svoj úmysel po sezóne skončiť pri tíme mužov a priniesť tak sebe aj mužstvu zmenu, kontaktovalo ma vedeniu klubu na čele s pánom starostom. Jednania boli rýchle, korektné a priame," zaznelo z úst nového trénera Málinca Jozefa Danka v prvej polovici júla počas nášho rozhovoru.

Tréner Jozef Danko (zdroj: Róbert Rácz)

Skúsený kouč zasadol v lete na lavičku A-tímu Jednoty, aby s mužstvom odštartoval predsezónnu prípravu. Po zhruba štyroch mesiacoch je všetko inak. Zdá sa, že klub bude hľadať ďalší nový impulz...

Účastník V. ligy JUH nazbieral v 13 zápasoch jesennej časti ročníka 2022/23 pätnásť bodov. Tie mu prinieslo kvarteto výhier a tri remízy. Vedenie klubu však očakávalo viac. Po remízovom dueli s Banskou Štiavnicou, ktorý dal zároveň bodku za tohoročnou jeseňou, oznámilo trénerovi Dankovi, že pri áčku Málinca končí.

Málinec v prípraváku proti Kalinovu (zdroj: Róbert Rácz)

Očakával kouč takýto verdikt? Kam povedú jeho ďalšie kroky? Čítajte a dozviete sa viac (nielen) o komplexnom zhodnotení jesennej časti z perspektívy (ex)trénera Jozefa Danka.

ĎALEJ SA DOČÍTATE: Podarilo sa Á-tímu pod jeho vedením splniť predsezónne (jesenné) ambície?

Ktoré zápasy sa dali zvládnuť lepšie?

Ako vnímal tréner návrat na štadión Poltára?

Aké sú jeho plány do budúcna?

Aký odkaz zanecháva hráčom a fanúšikom Málinca?

...a ešte omnoho viac...

Pán tréner, po menšej pauze od súťažného futbalu ste počas letnej prípravy opäť naskočili do súťažného kolotoča. Tá istá súťaž, len po reorganizácii, a zasadli ste priamo na lavičku azda najväčšieho rivala Poltára...

Niektorí to tak vnímajú, no ja som to bral ako "zaujímavý projekt neďaleko domova". Vedenie klubu mi prezentovalo svoju víziu, v ktorej sa predpokladali citeľné zmeny v rámci kádra, a s tým spojené dlhodobé ciele, ku ktorým som mal klubu pomôcť sa počas obdobia zmien prepracovať. To bolo niečo, čo ma zaujalo a do čoho som sa pustil.

Okrem trénovania sa Jozef Danko venuje aj lektorovaniu a vzdelávacej činnosti (zdroj: archív J. Danka)

Napriek kvalitnej letnej príprave nebol vstup do sezóny 2022/23 z hľadiska Málinca najlepší. Po dvojici remíz a rovnakom počte prehier vaši zverenci naplno zabodovali až v 5. kole proti Veľkému Krtíšu. Čomu tento fakt pripisujete?

Úvodnú tretinu jesennej časti by som označil ako obdobie spoznávania a chybovania.