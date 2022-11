Začalo sa to zbieraním žiab. Dnes je to aj nevšedná zoznamka na bežne neprístupných miestach

Dvojica nadšencov sprevádza záujemcov národným parkom Slovenský kras.

SLOVENSKÝ KRAS. Krásy prírody, zaujímavé historické miesta a rôzne pozoruhodnosti Národného parku (NP) Slovenský kras môžu spoznať návštevníci série podujatí Krížom-Krasom, ktoré posledných sedem rokov organizuje združenie EduTrek Slovakia.

O tom, ako tento turistický koncept vznikol a čo je jeho obsahom, sme sa porozprávali s Gabrielom Lešinským, ktorý je jedným z dvoch organizátorov a Slovenskému krasu sa venuje aj ako profesionálny jaskyniar Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.

Odkedy organizujete exkurzie Krížom -Krasom a ako vlastne vznikla táto myšlienka?

Organizujeme ich od roku 2016. Vtedy na jar sme začali a ak si dobre pamätám, prvou akciou bol výstup na planinu Horný vrch.

Myslím, že vtedy prišli iba dvaja ľudia a keď sme organizovali druhú akciu na Silickej planine, tak neprišiel vôbec nikto (smiech).

Takže začiatky boli naozaj od piky, bez akéhokoľvek personálneho či finančného krytia. Skrátka, nemali sme žiadnu podporu.

Samotná myšlienka organizovať niečo takéto však vznikla ešte asi rok alebo dva predtým a úplne na inom základe.

Ja som totiž kedysi robil výskum obojživelníkov a plazov v Košickej kotline a priľahlých celkoch. Raz sa mi ozvala Andrea Miškufová, ktorej na mňa sprostredkovali kontakt členovia mimovládnej organizácie Sosna.

V obci Malá Lodina okrese Košice-okolie totiž mala problém so žabami. Keď prechádzali cez cestu, autá ich zabíjali. Mňa jej odporučili ako človeka, ktorý má skúsenosti, ako tomu predchádzať a prenášať ich na druhú stranu.

Vtedy, pri zbieraní žiab sme sa zoznámili osobne. Pri tom, keď sme sa rozprávali, vysvitlo, že sa venuje turizmu, organizovala rôzne akcie.

Keďže má mamu Češku, súviselo to hlavne s činnosťou rôznych českých osobností na Slovensku. Sledovali, kade viedli kroky rôznych českých osobností a realizovali to v podobe rôznych edukačných zájazdov a fakultatívnych výletov. Takže vtedy sa to celé začalo.

Existuje niekoľko trás exkurzií, ktoré sa viac či menej pravidelne opakujú. Koľko ich je a zvyknete ich aj obmieňať, teda že nejakú vypustíte a nahradíte novou?

V súčasnosti máme 15 rôznych trás. Tieto odborné exkurzie s výkladom organizujeme na všetkých planinách Slovenského krasu, vo všetkých jeho podcelkoch.

Pôvodne sme navrhovali až 50 trás. Pri rokovaniach s okresným úradom, správou národného parku však oni až takýto zásah do krajiny neakceptovali.

My sme totiž žiadali povolenie nechodiť len po turistických cestách a chodníkoch, ale po voľnej krajine. Požiadali nás preto, aby sme počet trás zredukovali, vzhľadom na to, že ide o územie mimoriadneho významu. Mali proste obavy, aby sme príliš nezasahovali do krajiny.

Preto sme pôvodný zámer zredukovali na 15 trás, ale možnosti počas nich sú veľké.