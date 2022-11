Ťahali sa s nimi nielen zranenia a tresty, ligu však ovládli

Jesenné pôsobenie Tomášoviec hodnotíme s Dominikom Badinkom.

TOMÁŠOVCE. Fanúšikovia futbalového mužstva TJ Slovan Tomášovce môžu byť s účinkovaním v VI. Lige D nadmieru spokojní. Tomášovčania dokázali takmer všetky zápasy vyhrať, hoci podľa slov Dominika Badinku, ktorý je hráčom A mužstva a zároveň prezidentom klubu, sa im nevyhli rôzne prekážky. Spolu s ním sme zhodnotili ich doterajšie účinkovanie a načrtli, ako sa pripravia na jarné pokračovanie ligového ročníka.

Jesennú časť aktuálneho ročníka ste skončili na čele VI. ligy D. Hodnotiť ju asi môžete s veľkou spokojnosťou, vstupovali ste do nej s takýmto cieľom, alebo vás samotných prekvapilo toto umiestnenie?

Do sezóny 2022/2023 sme vstupovali s cieľom vylepšiť minule nováčikovské postavenie v tabuľke, ktorým bolo 4. miesto. Druhým cieľom bolo v domácom prostredí nestratiť ani bod. Obidva ciele sa nám podarili nadmieru. V tabuľke sme skončili ako líder so 7-bodovým náskokom. A v domácom prostredí sme zaknihovali 6 víťazstiev zo 6 a so skóre 16:2!

Zaznamenali ste úctyhodnú zápasovú bilanciu. Z trinástich zápasov ste zaznamenali iba jednu prehru 25. septembra v 8. kole s Olovármi (3:0), ako spomínate spätne na tento moment, čo viedlo k tejto jedinej prehre?

Celú sezónu sa s nami ťahali zranenia, choroby, tresty a prakticky v žiadnom zápase sme neboli kompletne pripravení. Vedeli sme, že zápas v Olovároch bude ťažký, domáci sa na nás vyhecovali. V tom zápase sme vedeli, že vpredu veľmi aktívni nebudeme, lebo nám prakticky chýbal celý útok a aj viacero hráčov zo základnej zostavy. Po tom zápase sme však nevešali hlavy dole a vyhrali sme ďalšie zápasy do konca jesennej časti.

Následne ste odohrali trojicu výborných zápasov, ktoré ste vyhrali na nulu. Nakopla vás k týmto výkonom práve tá prehra?