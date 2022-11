Dosluhujúcej primátorke zvýšili na mesiac plat, dostane 4963 eur

TISOVEC. Poslanci mesta Tisovec v okrese Rimavská Sobota na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) zvýšili dosluhujúcej primátorke Irene Milecovej plat na jeden mesiac o 70 percent.

Predkladateľom návrhu bol zástupca primátorky Dušan Kojnok, zaradenie bodu do programu MsZ navrhol v úvode zasadnutia.

Zástupca primátorky na zasadnutí pripomenul, že doterajšej primátorke Milecovej sa plat v posledných štyroch rokoch zvyšoval len raz, a to o 10 percent.

"Myslím, že by bolo na mieste týmto sa jej poďakovať za štyri roky a myslím, že ten plat, keď je už poslednýkrát, by sa jej mal navýšiť," uviedol na zasadnutí Kojnok.

Poslanci mesta schválili zvýšenie platu primátorky o 70 percent s účinnosťou od 1. novembra. Základný plat primátorky predstavuje 2919 eur, za posledný mesiac vo funkcii tak dostane 4963 eur.

