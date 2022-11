Slovenská Tepláreň v Lučenci

LUČENEC. Od brutálnej vraždy na Zámockej ulici v Bratislave, keď 19-ročný mladík zastrelil dvoch ľudí, uplynul v sobotu 12. novembra mesiac.

K ohavnému činu, ktorý neskôr vyšetrovateľ preklasifikoval na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku, došlo pred barom Tepláreň, v ktorom sa stretávala LGBTI komunita.

Motívom vraždy mala byť nenávisť k homosexuálom.

V súvislosti so spomínanou tragédiou sa v našej krajine začal festival lásky, porozumenia a empatie s názvom Slovenská Tepláreň. Symbolická zastávka bude v sobotu 19. novembra aj v Lučenci.

Mohlo by vás zaujať