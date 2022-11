Po meste jazdil opitý tínedžer

VEĽKÝ KRTÍŠ. Napriek tomu, že si vypil, neváhal sadnúť si za volant a jazdiť. Teraz má na krku trestné stíhanie.

Veľké plány s nevyužitými pozemkami. Ich zmena dá ľuďom prácu, zatraktívni mesto

Policajti informujú o 17-ročnom opitom mladíkovi za volantom, ktorého zastavili priamo v uliciach Veľkého Krtíša.

"Pri kontrole bol podrobený dychovej skúške," uviedli ochrancovia zákona vo svojej správe s tým, že výsledok je 1,77 promile.

