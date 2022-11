Splesnivená šunka, infikované mäso a bagety, špina. Inšpektori udelili vysoké pokuty

Najväčším problémom v prevádzkach je hygiena.

Šéfredaktor - MY Novohrad

Aj takto to vyzerá v niektorých obchodoch. (Zdroj: ŠVPS SR)

Tisícky kontrol inšpektorov, zameraných na potraviny rastlinného a živočíšneho pôvodu, opäť priniesli aj nepríjemné zistenia.

Týkali sa najmä hygieny prevádzok, skladovania, technologických zariadení aj pracovných pomôcok.

Nahlásili aj nebezpečný výrobok, konkrétne kuracie chladené prsia, pôvodom z Poľska, infikované salmonelou.

Pozornosti odborníkov neunikli ani zatuchnuté oblátky, splesnivené mäso aj šunka, Bagetu Kebab, v ktorej sa potvrdila baktéria Listeria monocytogenes aj nepovolené farbivo v Ret Velvet Torte.

Nevábne vyzerajú tovar neraz v regáloch zaregistrujú aj zákazníci.

"Už sa mi stalo, že som si domov doniesla chladené kura, ktoré hneď po rozbalení putovalo do koša. Bolo slizké a podľa vône už pokazené. Takúto skúsenosť som nemala prvýkrát. Ani raz som to však nešla reklamovať," povedala Irena Galambová z Lučenca.

Pavol Hrnčiar si z obchodu priniesol splesnivené balené chleba. "V obale to vyzerá dobre, aj dátum spotreby je v poriadku. No otvoríte a zrazu vám pečivo "rozkvitne" pred očami," mávol rukou dôchodca. Keďže sa mu to podľa jeho slov stalo opakovane, balený chlieb si už nekupuje.

Miroslava Kováčová má zase zlú skúsenosť s ovocím v sieťke. "Zvykla som si kupovať balené jablká aj maliny. Poučila som sa, keď som našla splesnivené aj zhnité kúsky. Odvtedy si už ovocie navážim sama. Viem, čo si do sáčku vkladám," povedala a dodala, že v strúhanke si raz priniesla červíky. Dokonca ich našla aj v sójovej tyčinke.

Návštevy inšpektorov pre niektoré prevádzky, aj v Banskobystrickom kraji, znamenali pokuty. Najvyššia predstavovala 16-tisíc eur.

V októbri si odborníci zobrali na mušku 2168 prevádzok. Dovedna vykonali 4183 kontrol. Zaznamenali 194 nedostatkov.

„Za účelom odstránenia zistených nedostatkov boli na mieste uložené opatrenia a blokové pokuty v celkovej výške 2490 eur. Ďalšie nedostatky, ktoré boli zistené počas úradných kontrol sa riešili v správnom konaní uložením opatrení a sankcií,“ spresnili inšpektori

Pripomenuli, že v sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 65 rozhodnutí o pokute v správnom konaní.

V článku sa dočítate aj: • Aký bol výsledok laboratórnych analýz odobratých vzoriek, • ako sa skončila kontrola ovocia a zeleniny, • ktoré hypermarkety a supermarkety navštívili inšpektori po pracovnej dobe, • v prevádzke ktorej spoločnosti zistili nedostatky.

„Pokuty boli uložené vo výške 105 470 eur. Najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala 16-tisíc eur.“