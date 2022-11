Vodný mlyn je pýchou južného Slovenska, no je otázne, kto ho bude prevádzkovať

O osude vyše 220-ročnej stavby rozhodnú poslanci.

VEĽKÉ TERIAKOVCE. Pred zhruba 12 rokmi sa zanedbaná ruina zmenila na pýchu celého okolia. Od tej doby sa však na nej zub času opäť trochu podpísal a bude potrebovať opravy. Otvára sa však aj otázka, kto ju bude v budúcnosti prevádzkovať.

Vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach v Rimavskosobotskom okrese v súčasnosti prevádzkuje občianske združenie (OZ) Ozveny zo susedného Hrachova.

Jeho členom na čele s Elenou Kubaliakovou sa na opravu budovy mlyna, ktorá chátrala viac ako 40 rokov, podarilo získať financie z grantov a v rokoch 2008 až 2010 zrealizovať kompletnú rekonštrukciu.

Múzeum i centrum podujatí

Obnovená budova odvtedy slúži ako regionálne múzeum, v ktorom sú zdokumentované tradičné spôsoby obživy a remesiel našich predkov.

Zároveň je v ňom prezentovaná časť zachovalej technológie na mletie obilia.

V predcovidovom období mlyn niekoľkokrát do roka ožíval aj rôznymi podujatiami. V súčasnosti sa však rozhoduje o jeho ďalšej budúcnosti.

„Mlyn bol jeden z dobrovoľníckych projektov a treba povedať, že je i dôkazom toho, že takéto iniciatívy a aktivity sa dlhodobo na dobrovoľníckej báze robiť nedajú. Čo sa týka podujatí, nie je v našich kapacitách udržať to v takom rozsahu, ako sme to robili,“ skonštatovala dobrovoľníčka OZ Ozveny Miroslava Vargová, podľa ktorej organizácia takýchto akcií išla nielen na úkor ich voľného času, ale i zdravia.

„Dochádzajú nám sily a preto momentálne rozmýšľame o odovzdaní mlyna do správy obce. Ona je vlastníkom budovy. My sme mlyn desať rokov prevádzkovali a snažili sa to nejako udržať, ale dlhodobo to proste takto nejde,“ podotkla Vargová.

Pomohol by sprievodca na plný úväzok

Podľa starostu Veľkých Teriakoviec Kamila Kučera si turisti možnosti návštevy mlyna zvyknú zisťovať aj priamo na obecnom úrade. „Trochu to pozastavil Covid-19, ale záujem stále je,“ podotkol.

Aj on však vidí problém v personálnej oblasti. „Potrebovali by sme človeka, ktorý by sa mlynu venoval trvalo. Bol by to teda profesionálny sprievodca nielen v mlyne, ale aj v kostoloch vo Veľkých a Malých Teriakovciach. Bohužiaľ nemáme peniaze na to, aby sme takéhoto človeka platili,“ uviedol starosta.