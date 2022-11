Biely žeriav zbieral v Chorvátsku ocenenia i skúsenosti

Novovzniknutý karate klub vyslal na prestížne medzinárodné podujatie kvarteto bojovníkov. Ani jeden z nich trénera J. Gašperíka nesklamal.

POREČ, CHORVÁTSKO. Hoci svoju športovú činnosť zahájili len prednedávnom, výsledky sa dostavili prakticky okamžite. Reč je o karatistoch novovzniknutého lučeneckého Karate klubu Hakutsuru Biely žeriav. Novohradčania obstáli v silnej medzinárodnej konkurencii na výbornú.

Pred súťažou trénovali dvojfázovo

Počas uplynulého víkendu (12.-13. 11.) sa odohral v chorvátskej Poreči medzinárodný šampionát EUROPACUP ISTRIA 2022. Ide o v poradí 23. ročník prestížnej súťaže európskeho formátu, ktorého sa každoročne zúčastňujú kluby z celého starého kontinentu.

Ján Gašperík (prvý naľavo) so svojimi zverencami na EUROPACUP ISTRIA 2022 (zdroj: archív Jána Gašperíka)

Karate Biely žeriav, ako aj mesto Lučenec, v nej reprezentovalo kvarteto súťažiacich.

"Po náročnej dvojfázovej tréningovej príprave sme cestovali na Istriu s odhodlaním a vierou v dobré výsledky. Naše očakávania boli skromné. V pokore sme sa sústredili na to, aby sme na tatami zanechali čo najlepší dojem. Prvou kategóriu zahájil vystúpenie našich karatistov Michal Gašperík v súbornom cvičení kata. Po náročných bojoch sa dostal do finále s talianskym reprezentantom Roccom Banacom, ktorého následne zdolal o dve zástavky. Miškovým víťazstvom v jeho prvej kategórii sme sa všetci v tíme optimisticky naladili a plnou energiou sme sa pustili do ďalších zápolení," poodhalil na margo skvelého vstupu Lučenčanov do turnaja tréner a zakladateľ Hakutsuru klubu Ján Gašperík.

Kvarteto Lučenčanov reprezentujúcich Karate klub Biely žeriav v Chorvátsku (zdroj: archív Jána Gašperíka)

Silnými želiezkami v ohni, a to v kategórii kadetky, bola aj trojica jeho zverenkýň. V Kata Teame dievčat sa predstavili Dominika Kemenyiková, Kamilka Oravcová a Barborka Bariaková.

Podľa slov Gašperíka staršieho dievčatá zaujali svojim technicky elegantným cvičením rozhodcov, a tak sa prebojovali do semifinále, kde sa stretli s domácim tímom Findia Poreč.

"Tento boj naše baby prehrali tesne o jednu zástavku. Do štatistík sme si zapísali ďalšiu, tentokrát bronzovú medailu. Po prvých úspechoch sme sa museli sústrediť na ďalšie zápolenia, nakoľko väčšinu konfrontácií sme ešte mali pred sebou. Keďže sme sa v tíme dohodli, že pôjdeme aj do ostaršenia, každého z našich bojovníkov čakala aj vyššia, náročnejšia veková kategória. Ukázalo sa, že to bol správny krok. Postupnými zápasmi sa každému z nás črtal veľký úsmev na tvári. Samozrejme, aj mne ako trénerovi a tiež celému prítomnému realizačnému tímu," pokračoval J. Gašperík.

Lučenčania s individuálnymi oceneniami i tímovou medailou

V závere súťaže nastal čas na bilancovanie. Lučenecká výprava mala dôvod na obrovskú radosť. Päť titulov víťaza EUROPACUP-u ISTRIA 2022, doplnených o ďalšie cenné kovy, a celkovo 7. priečka z hľadiska tímového umiestnenia – to je výsledný sumár karatistov nového ambiciózneho klubu Biely žeriav.

Michal Gašperík (uprostred) sa stal najúspešnejším karatistom podujatia (zdroj: archív Jána Gašperíka)

Michal Gašperík si z Chorvátska priviezol tri majstrovské tituly (Kata U9, Kata U10 a Kumite U9), Dominika Kemenyiková si vybojovala zlato v Kata U13 a bronz v Kata U12.

Navlas rovnakou medailovou bilanciou sa môže pýšiť aj Kamila Oravcová (1. miesto v Kata U10 a 3. miesto v Kata U10B), striebro (Kumite U12) a bronz (Kata U11) skončilo na krku Barbory Bariakovej. Navyše, trio spomenutých dievčat si v tímovej súťaži Kata Team U12 vybojovalo skvelé 3. miesto.

"Som nesmierne hrdý na celý tím Karate klubu Biely žeriav. Mladí bojovníci svojou húževnatosťou, ochotou tvrdo trénovať za akýchkoľvek podmienok a pri plnom nasadení, dokázali vybojovať pre klub a mesto Lučenec historicky najlepšie medailové umiestnenie zo súťaže takéhoto európskeho formátu. Michal Gašperík sa svojím trojnásobným víťazstvom EUROPACUP-u stal zároveň najúspešnejším súťažiacim celého šampionátu. Gratulujem všetkým zúčastnením športovcom, ich rodičom, ako aj celému tímu. Úprimne ďakujem za podporu od vedenia Základnej školy M. R. Štefánika, mestu Lučenec, o tiež rodičom a priateľom, ktorí nám nezištne organizačne a finančne pomáhajú," neskrýval nadšenie spokojný tréner Hakutsuru Biely žeriav Ján Gašperík.

Súťaže sa ešte len rozbiehajú

Súťažná sezóna ešte len začína. Novovzniknutý klub preto nechce zaspať na vavrínoch.

"Už túto sobotu (19. 11.) nás čaká súťaž, kde mali svoju premiéru viacerí naši úspešní karatisti. Na Happy Kids Cup Hungary v Budapešti, ako na jednej z mála súťaží, môžu vystupovať aj tí najmenší, teda začiatočníci od 5 rokov. Keďže pripravujeme na súťaž takmer 40 detí, veríme, že sa nám opäť zadarí a do Lučenca sa vrátime so slušnou zbierkou cenných kovov," zakončil J. Gašperík.