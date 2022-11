Protistrana vo voľbách využila všetky aktuálne nástroje na naše očiernenie, hovorí staronový primátor Fiľakova Attila Agócs

Nový primátor Fiľakova získal aj najviac hlasov spomedzi všetkých kandidátov na poslancov zastupiteľstva BBSK v Lučeneckom okrese

FIĽAKOVO. Po tretíkrát zasadol na stoličku primátora mesta Fiľakovo na juhu Lučeneckého okresu Attila Agócs, ktorý v nedávnych komunálnych voľbách kandidoval za stranu Szövetség – Aliancia.

Zvíťazil s prehľadom nielen vo svojom meste, kde získal bezmála štyri pätiny všetkých hlasov zúčastnených voličov, ale zároveň dostal aj najviac hlasov (7358) zo všetkých kandidátov na poslancov zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).

Novozvoleného primátora a poslanca BBSK sme sa v rozhovore pýtali na jeho hodnotenie volieb, priority na nasledujúce štyri roky, ale i na potenciálne dopady energetickej krízy či prípadné zmeny na mestskom úrade.

V komunálnych voľbách za vás vo Fiľakove zahlasovalo takmer 80 percent zúčastnených voličov. Očakávali ste takýto silný mandát?

V tomto neistom období je veľmi ťažké nastaviť svoje očakávania. Boli chvíle, keď som situáciu videl veľmi ružovo a boli chvíle, keď som ich videl hrozivo.

Protistrana využila všetky aktuálne všeobecne rozšírené nástroje na očierňovanie nás, na relativizáciu našich úspechov cez anonymné profily na sociálnej sieti a podobne. Osobne som prekvapený, že to takto dobre dopadlo.

Je to veľká satisfakcia, že ľudia vnímajú, čo sa okolo nich udialo a vnímali to pozitívne. Dobre to padlo, lebo človek niekedy, keď bojuje za projekty a prináša rozhodnutia, nevie vopred, ako budú hodnotené zo strany verejnosti.

Tento výsledok bol potvrdením, že naše rozhodnutia boli vnímané pozitívne.

Okrem úspechu v komunálnych voľbách ste získali tiež najviac hlasov vo voľbách do zastupiteľstva BBSK. Kolegov z okresného mesta ste predbehli s výrazným náskokom bezmála 1900 hlasov. Čomu pripisujete tento výsledok?

Tento výsledok bol pre mňa oveľa prekvapujúcejší ako fiľakovský. Rátal som maximálne so 4. alebo 5. miestom. Ocitnúť sa na prvom mieste bolo pre mňa neočakávané.

Myslel som si, že v okrese je možné získať približne 6000 krúžkov a to je v našom okrese strop. Ukázalo sa, že sa to dá.

Určite zavážilo, že som bol posledných päť rokov poslancom a snažil som sa robiť nielen pre Fiľakovčanov a obyvateľov okolia, ale intenzívne som komunikoval s väčšinou obcí okresu.

Zúčastňoval som sa zasadnutí klubov starostov vo Fiľakovsku i Lučenecku, kde sme riešili spoločné prienikové témy medzi samosprávami a župou.

Intenzívny kontakt so starostami pomohol, no je za tým aj fakt, že sa spojili dve maďarské strany a postavili spoločnú kandidátku. Dokonca redukovanú, kde sme na päť poslaneckých postov postavili iba troch kandidátov.

Ako vo Fiľakove, tak aj v župnej kampani som sa snažil staviť na slušnosť a eleganciu. Verím, že ľudia aj toto ocenili.

Vo svojom príhovore na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva ste spomenuli kritiku založenú na falošných správach a polopravdách, šírenými falošnými profilmi na sociálnych sieťach a anonymnými letákmi na vchodoch bytoviek. Bola podľa vás predvolebná kampaň vo Fiľakove špinavá?

Bohužiaľ, prostredie komunálnej politiky je celoslovensky takéto, nevyčnievame z priemeru. Keď si to porovnám hoci len s okresným mestom, tak u nás to bolo možno o čosi jemnejšie.

Aj tak sa to však ťažko znáša, lebo ak niekto stavia svoju kampaň na tom, že všetko, čo sme robili, je zlé a nemá zmysel, a že síce sme budovali, ale načo a treba sa spýtať, či je asfalt dobrej kvality alebo nie...

V rozhovore sa ešte dočítate: ako primátor hodnotí nové jednofarebné mestské zastupiteľstvo,

aké budú jeho hlavné priority na nasledujúce štyri roky,

čo vo Fiľakove plánujú systematicky obnovovať po ukončení rekonštrukcie ulíc,

aké investičné projekty bude samospráva realizovať,

či plánuje zmeny na mestskom úrade,

ako to bude ďalej so zamýšľanou novou halou v bývalom Kovosmalte,

ako bude napredovať obnova Fiľakovského hradu,

aké sú predpokladané dopady energetickej krízy na Fiľakovo.

Kritika nesmerovala na to, že sme niečo pokazili, ale povedali, čo sme urobili a na konci vety dali vždy otáznik. Na niečo také sa ťažko reaguje, neviete sa brániť.