Obvinili 32-ročnú drogovú dílerku

KLENOVEC. Obchodovanie s drogami ju môže stáť slobodu. Rimavskosobotskí policajti obvinili z drogovej trestnej činnosti 32-ročnú ženu z Klenovca.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Splesnivená šunka, infikované mäso a bagety, špina. Inšpektori udelili vysoké pokuty Čítajte

Mohlo by vás zaujať

Skončila v policajnej cele a vyšetrovateľ podal podnet na návrh jej vzatia do vyšetrovacej do väzby.

"Obvinená si mala neoprávnene opakovane zadovažovať pervitín, ktorý následne u seba neoprávnene prechovávala za účelom osobnej spotreby a tiež ďalšieho predaja," informovali policajti s tým, že kriminalisti vykonali prehliadky, počas ktorých zaistili podozrivý materiál.

Zaslali ho na expertízne skúmanie.

Mohlo by vás zaujať