Mosty pomoci pre týrané ženy a deti vyrastú aj v okresoch Lučenec a Poltár

LUČENEC, POLTÁR. Budú záchranným padákom pre obete domáceho násilia. Miestom, kde najmä týraným ženám a matkám s deťmi pomôžu odborníci v neľahkej situácii.

Centrum sociálnych služieb KA v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) spustili projekt s názvom Staviame mosty pomoci. Na území župy sa rozšíri hneď v niekoľkých mestách.

„Vzhľadom na situáciu žien a detí, ktoré sa stretli s násilím, vnímame veľkú potrebu zabezpečiť a rozšíriť možnosti pomoci odborných služieb v kraji,“ potvrdila Denisa Nincová, riaditeľka Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK.

V Centre sociálnych služieb v Karvinej už majú v spomínanej oblasti dlhoročné skúsenosti.

Podľa slov jeho riaditeľky Anny Surovcovej vychádza projekt z ich doterajších skúseností poskytovania služieb špecializovaného poradenstva v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia.

„Projekt Staviame mosty pomoci pomôže udržať, prípadne zvýšiť kvalitu poradenských služieb a podporu obetiam domáceho násilia. Tiež pomôže zvýšiť odbornosť tým, ktorí denne riešia problémy obetí domáceho násilia vo viacerých oblastiach. Pomocou vzdelávacej kampane pomôže verejnosti uvedomiť si, čo je domáce násilie, ako sa mu brániť a kde nájsť odbornú pomoc. Problematika násilia je veľmi rozsiahla a dotýka sa nielen žien, ale aj detí, ktoré sú súčasťou rodinného systému,“ uvádza banskobystrická župa na sociálnej sieti s tým, že ponuku uvedených služieb rozšíria aj v okresoch Banská Bystrica, Poltár, Lučenec či Brezno.

Práve 18. november je Európskym dňom na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním.

Preto je pripomenutie všímavosti k okoliu, správaniu sa detí a naopak, ako sa rodičia či iní dospelí správajú k deťom, ako s nimi komunikujú a riešia problémy, aktuálne.

Podľa výskumov zhruba 20 percent detí na Slovensku, teda jedno z piatich, zažilo nejakú z foriem násilia. K jeho nárastu prispela aj nedávna koronavírusová pandémia. Odborníci sa častejšie stretávajú so sexuálnym zneužívaním aj násilím, páchaným v online priestore.

