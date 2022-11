Malá dedina pri Lučenci chystá na zimu atrakciu, akú nemajú ani v mestách

Otvorená má byť už okolo Vianoc a vstup bude bezplatný.

TUHÁR. Výstavba klziska so syntetickým umelým ľadom je jedným z aktuálnych projektov samosprávy obce Tuhár v Lučeneckom okrese. Pre MY Novohrad to uviedol starosta Peter Čeman, podľa ktorého by nové ihrisko chceli sprevádzkovať už okolo Vianoc.

„Keďže v súčasnosti bývajú aj počas zím teploty dosť vysoké a voda často nezamŕza, veľakrát nie je možné na dedinách spraviť klasické klzisko. Halu u nás nemáme, napadlo nám teda zabezpečiť do obce umelý ľad, aký zvykne bývať na námestiach vo veľkých mestách, alebo v nákupných centrách,“ vysvetlil starosta.

Ako konkretizoval, pôjde o tabule zo syntetického ľadu s rozmermi 2 x 1 meter, ktoré je možné navzájom pospájať.

„Vytvoríme z nich plochu 20 x 10 metrov aj s mantinelmi. Ihrisko s týmito rozmermi bude mať kapacitu 30 osôb a na takúto ‚ľadovú‘ plochu nepotrebujeme elektrinu ani vodu. Je to zároveň ekologické a životnosť panelov by mala byť okolo 10 rokov,“ avizoval Čeman.