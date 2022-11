Policajti dolapili muža, ktorý v Lučenci nožom zranil dvoch ľudí

LUČENEC. Novohradčanov začiatkom tohto mesiaca šokoval prípad, kedy muž s nožom zaútočil na dvoch mladých ľudí.

Ženu zranil na tvári, muža bodol do chrbta a hrudníka.

Policajti tento týždeň útočníka vypátrali.

Vyšetrovateľ obvinil zo zločinu pokusu ublíženia na zdraví a z prečinu výtržníctva 24-ročného Fiľakovčana.

Skončil v policajnej cele a sudca okresného súdu v piatok 25. novembra rozhodol o jeho väzobnom stíhaní.

K útoku na 26-ročnú ženu 34-ročného muža došlo 3. novembra o 20.30 hod. pred rodinným domom na Špitálskej ulici v Lučenci.

"Keď žena vystúpila z auta páchateľ na ňu zaútočil nožom. Spôsobil jej reznú ranu na tvári. Následne páchateľa odstrčil muž, ktorý začal s ním zápasiť, pričom ho páchateľ bodol nožom do hornej časti chrbta a potom do rebra na pravej strane hrudníka. Čepeľ noža zlomila a ostala v tele muža," priblížili ochrancovia zákona s tým, že útočník z miesta činu ušiel.

