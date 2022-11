V obci pri Lučenci dokončujú vodovod. Pribudne aj turistický prístrešok s nabíjačkou pre e-biky

Samospráva pracuje hneď na niekoľkých väčších projektoch.

TUHÁR. Nový vodovod, vodozádržné opatrenia a úprava centra obce, ale aj dobudovanie areálu okolo turistickej vyhliadky.

To sú len niektoré z projektov, na ktorých aktuálne pracuje samospráva obce Tuhár v Lučeneckom okrese. MY Novohrad o nich informoval starosta Peter Čeman.

„Výstavbu vodovodu by sme mali ukončiť do 6. decembra, následne bude kolaudácia. Bola to naša dlhodobá priorita,“ zdôraznil Čeman.

O výstavbu vodovodu sa samospráva snažila už od roku 2004, keď bola vypracovaná projektová dokumentácia. Neskôr bolo vybudované aj prívodné a výtlačné potrubie od Divína v dĺžke okolo troch kilometrov.

Na reálne dokončenie vodovodu však chýbala prečerpávacia stanica, vodojem, ako aj rozvody po dedine a prípojky do domov.

Chýbajúci vodovod bol v Tuhári o to pálčivejším problémom, že ide o obec v horách a pri suchách sa voda v studniach rýchlo strácala. Chýbajúca voda mohla byť problémom aj v prípade požiarov.

Vodozádržné opatrenia pri obecnom úrade a dome smútku

Druhou investičnou akciou je nedávno schválený projekt, ktorého cieľom je zachytávanie dažďových vôd a ich udržiavanie v urbanizovanej krajine.

Podľa starostu sa týka dvoch konkrétnych lokalít. Prvou je obecný úrad (ObÚ), kde budú dažďové vody zachytávané z jeho strechy, ale aj zo zastrešenia kultúrneho domu. Druhou lokalitou je dom smútku v miestnom cintoríne.

V rámci projektu budú pri ObÚ vybudované tri podzemné nádrže, každá s objemom 16 kubických metrov. Do nich bude stekať voda zo striech.