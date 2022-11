V Mestskom múzeu Lučenec bola prezentácia kníh, vernisáž i prednáška o zaniknutých kaviarňach

Lučenecké múzeum hostilo hneď niekoľko podujatí

LUČENEC. Hneď niekoľko zaujímavých podujatí sa uskutočnilo vo štvrtok (24. 11.) v priestoroch Mestského múzea Lučenec.

Okrem ustanovujúceho zasadnutia Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja to bola vernisáž výstavy fotografií, prednáška o zaniknutých kaviarňach či prezentácia dvoch kníh.

„O 16:00 sme slávnostne uviedli do života knihu, ktorá prezentuje dvoch fotografoch mesta Lučenec, takzvaných ‚starých pánov’, Ondreja Kamenského a Stanislava Spišiaka staršieho. Kniha má názov Lučenec S. K.,“ uviedla pre My Novohrad vedúca Mestského múzea Lučenec Andrea Moravčíková.

Ako dodala, obaja autori mali minulý rok výstavu vo výstavných priestoroch múzea.

„Vďaka Priateľom regionálnej histórie Novohradu a občianskemu združeniu (OZ) KulturA sa ich knihu podarilo vydať s podporou cez portál hromadného financovania,“ dodala vedúca.

Výstava troch fotografiek

Druhým podujatím bola vernisáž fotografickej výstavy Nežné oko.

„Ide o voľné pokračovanie témy, v ktorej prezentujeme názory na mesto. V tomto prípade sú to tri Lučenčanky. Jedna je profesionálna fotografka Katarína Acél-Gáliková, ktorá je zameraná na reportážnu fotografiu. Druhou je Mária Zajacová, ktorú by som nazvala poetickou fotografkou. Je to amatérka, ale s veľmi peknou tvrobou,“ zdôraznila Moravčíková.

Tretia fotografka je študentka Nina Pacherová, ktorá prezentuje ženský pohľad na vzťah človeka k prírode.

Nový zborník

Vyvrcholením večera bolo stretnutie Priateľov regionálnej histórie, počas ktorého bol uvedený do života ich nový zborník o dejinách regiónu.

„Ak si dobre pamätám, toto podujatie sme v Lučenci organizovali len raz. Potom bolo pre pandémiu Covid-19 na dva roky prerušené,“ vysvetlil predseda OZ Priatelia histórie Novohradu Mišo Šesták.

Pôvodne takéto stretnutia organizovali v obci Hradište v Poltárskom okrese, ale keď postupne narastal počet účastníkov, presunuli ich do Lučenca.