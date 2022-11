Mimel nemyslí len na vlastné víťazstvá, pomáha aj malej Mili

Lučenecký futsalový klub dobre vie, že každé víťazstvo treba vybojovať. Možno aj preto pomáha deťom, ktoré musia bojovať s nepriazňou osudu.

Prispieť na liečbu malej Mili možno priamo počas domácich zápasov Mimelu vhodením peňazí do pripraveného boxu alebo až do polovice decembra na transparentný účet, ktorý založil klub na tento účel. (Zdroj: Radovan Vojenčák)

LUČENEC. Futsalový klub Mimel Lučenec v tejto sezóne svoju túžbu po víťazstvách bohato napĺňa v extraligovej súťaži, nezabúda však popritom ani na tých, čo sa musia popasovať s ťažkým životným údelom. Pod heslom „futsal pomáha deťom“ rozbehol na začiatku septembra už tretiu zbierku, v ktorej sa zakaždým zbierajú peniaze pre deti, ktoré sa nenarodili úplne zdravé, ale vďaka nákladnej liečbe je pri nich šanca, že predsa len aspoň časť životných prekážok prekonajú. Teraz prišla na rad Emília „Mili“ Šofárová z Lučenca.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hoci aj symbolickou čiastkou možno prispieť buď pred domácimi zápasmi pri kúpe vstupenky na zápas, kde sa nachádza aj pokladnička na finančné dary, ale aj poukázaním peňazí na transparentný účet klubu. Peniaze budú odovzdané v prestávke posledného tohtoročného domáceho zápasu Mimelu, konkrétne 16. decembra rodine Šofárovcov. Aby mohli pokračovať v náročnom procese jej napredovania.

Mili – tá čo prežila

O jej osude sme informovali v našich novinách už niekoľkokrát. Aj vďaka rodičovskej starostlivosti dokáže Mili stále napredovať a postupne dobiehať, čo zameškala tým, že sa narodila predčasne, dokonca nie sama. Spolu so svojou dvojičkou Barborkou uzreli svetlo sveta 13. októbra 2015 v banskobystrickej nemocnici. Narodili sa v dvadsiatom piatom týždni tehotenstva. Mili vážila len 830 gramov. Jej sestrička, ktorá žila iba dve hodiny po pôrode, ešte menej. Na smútok akosi nezostal čas, od začiatku bolo treba dať všetku lásku a opateru Mili, ktorá ju potrebovala za obe.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hendikepovaná Mili má šancu napredovať, pomôcť môže aj originálny nápad Čítajte

Za tých sedem rokov absolvovala nespočítateľné množstvo najazdených kilometrov na rôzne vyšetrenia a liečebné pobyty a vyskúšala mnoho metód, aby sa priblížila k „bežným“ deťom. Veľkým životným úspechom Mili bolo umiestnenie do Súkromnej ZŠ s MŠ DSA v Lučenci, kde našla nových kamarátov, o rok by mali jej kroky smerovať zo škôlky na základnú školu na Kubínyiho námestí. Aj to ju určite posunie ďalej.

„Pri Mili ja veľká šanca v tom, že nemá genetickú poruchu. Ona je „len“ predčasne narodená. Môže ísť ďalej, avšak žiadny odborník sa neodváži odhadnúť, nakoľko dobehne nedostatočný vývoj, aj keď vieme, že pohybovo už nebude stopercentná. Ale má šancu chodiť, hoci aj o barlách. Ešte stále napreduje a môže byť sebestačná. Už po prvom dni v škôlke bolo vidieť, že pohľad na zdravé, pohybujúce sa deti ju veľmi motivuje,“ povedala jej mama Vlasta. Ako ďalej pokračovala, počas sedemročného liečebného procesu sa sústredili hlavne na to, čo jej najviac pomáha.

Mimel zbiera na Milinu terapiu

„Nerobili sme experimenty. Snažili sme sa, aby nám to vždy vyšlo zaplatiť. Lebo väčšinu si platíte v hotovosti, dokonca aj pomôcky. Pomohli nám hlavne 2 percentá z dane.

Prišiel však čas a my sme sa rozhodli vyskúšať niečo nové. Samozrejme, sme si to najprv preskúmali. Zistili sme, že to môže Mili v predškolskej príprave pomôcť, aby v pohode mohla nastúpiť do školy.“

Mili berie už piaty mesiac bioaktívne peptidové ultrafiltráty Reconvel-terapie pre deti s neurologickými ochoreniami. Tieto preparáty slúžia na regeneráciu orgánov, centrálneho nervového systému a pohybového aparátu. Prípravky sú finančne náročné a musia sa brať dlhodobo, samozrejme, spolu z rehabilitáciami. Len táto liečba ročne vyjde na takmer 6-tisíc eur a práve na ňu pôjdu prostriedky, ktoré sa vyzbierajú v zbierke futsalového klubu MIMEL.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nechýbalo veľa a Lučenčania mohli Žiline naklásť dvadsať gólov (+FOTO) Čítajte

Nejde o ojedinelú pomoc

„Ich príbeh ma oslovil na internete. V minulosti sme už úspešne obdobné zbierky robili. Jedna bola pre autistu Samka a úplne prvá pre telesne postihnuté dievčatko, ktorá bola úspešná. Kvôli koronavírusu sme dva roky takúto kampaň nevyhlasovali. Snažíme sa oslovovať ľudí priamo v hale a aj na internete. Oslovujeme aj našich sponzorov, tak dúfam, že sa vyzbiera čo najviac,“ uviedol prezident klubu Mimel Milan Kamenský.

Podrobnosti o zbierke pre Mili sú uverejnené na oficiálnej internetovej stránke klubu a taktiež na facebookovej stránke MIMEL Lučenec.

Tam nájdete okrem čísla transparentného účtu aj nasledujúce slová: „Nie každý z nás má v živote to šťastie, že sa narodí zdravý a po pár mesiacoch pobehovania po štyroch vyskočí na svoje nôžky a už ho nevieme dostihnúť. Mili je dievčatko, ktoré to šťastie nemalo. Stále u nej pretrvávajú zdravotné problémy, ktoré sa dajú postupne odstrániť, ale, samozrejme, pre rodičov malej Mili je to finančne veľmi náročné. Preto sme sa rozhodli, že touto zbierkou sa naša futsalová rodina pokúsi rodičom dievčatka pomôcť.“

Otcom malej Mili je bývalý basketbalista Karol Šofár, ktorý zažil ako hráč zlatú éru lučenského basketbalu v druhej polovici 90. rokov minulého storočia.

„Potešilo nás, že v dnešnej neľahkej dobe má niekto záujem nám takto pomôcť. A teší ma to o to viac, že sa jedná o ľudí zo športovej sféry, v ktorej som sa pohyboval kedysi aj ja. Je čím ďalej ťažšie získavať peniaze na liečbu, ktorú štát nehradí. Čo je pochopiteľné, keďže každý má svojich problémov viac než dosť, ale o to viac si vážime každý príspevok a snahu nám pomôcť,“ zakončil Šofár.