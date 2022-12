Mesiac fotografie v Lučenci ponúkol nežné ženské oko, ale aj Lučenec očami starších pánov(+FOTO)

Ojedinelá trojvýstava v Mestskom múzeu prináša tri unikátne pohľady, k dispozícii sú aj knihy z predchádzajúcich výstav.

LUČENEC. Mesiacom fotografie je november, v Lučenci je ním aj december. Okrem každoročného veľkého podujatia v Bratislave v podobe viacerých fotografických výstavsa aj v iných regiónoch Slovenska venujú intenzívnejšie tomuto tak trochu zaznávanému druhu umenia. To je v očiach mnohých devalvované tým, že už má v súčasnosti každý v mobile fotoaparát a dokáže chŕliť do sveta desiatky fotiek denne. Práve preto je dôležité poukazovať na tých čo nad svojou tvorbou rozmýšľajú a nesnažia sa o nadprodukciu "náhodných cvaknutí".

V Lučenci sa do tejto oslavy fotografie zapojili viaceré subjekty a tak vznikla pomerne pestrá mozaika podujatí. Do týchto aktivít sa okrem Mestského múzea zapojilo, lučenecké občianske združenia Kultur-A a aj firma Redox vďaka ktorej je na troch miestach v Lučenci možnosť vidieť na billboardoch tri fotografie troch fotografiek z Lučenca.

Pred nežnými očami najskôr tie staršie

Mesiac fotografie odštartoval už vo štvrtok 24. novembra ešte pred otvorením fotografickej výstavy Nežné oko krstom knihy fotografií Lučenec S.K., tá v názve ukrýva aj mená autorov, ktorí v nej ukazujú pohľad na Lučenec. Sú nimi už fotografi zo staršej generácie, Stanislav Spišiak (st.) a Ondrej Kamenský.

„Vydanie knihy sa nám podarilo zrealizovať vďaka kampani cez darcovskú platformu Startlab, kde sme už predtým vyzbierali potrebné peniaze na knihu Vitajte v Lučenci. Jedná sa o knihy v ktorých sú fotografie z dvoch výstav fotografií, ktoré predchádzali tej dnešnej. Ich návštevnosť bola ovplyvnená pandémiou koronavírusu tak sme sa aj kvôli tomu rozhodli ich záujemcom o fotografiu uchovať vo forme knižiek," uviedol Krasimir Damjanov, predseda O.Z. Kultur-A, ktorého aktivity sú primárne zamerané na podporu alternatívneho adiovizuálneho umenia a je už aj vydavateľom kníh.

K vydaniu knižiek v oboch prípadoch pomohlo aj vedenie mesta, ktoré prispelo peňažnou podporou. „Ďakujeme im aj ďalším sponzorom, ktorí podporili našu myšlienku. Knihy sú k dostaniu v Mestskom múzeu, Mestskom informačnom stredisku a aj v kníhkupectve Golem na Jókaiho ulici. Tam sme sa rozhodli poskytnúť záujemcom pri kúpe obidvoch kníh naraz až do Vianoc, alebo vypredania zásob zľavu. Za obe zaplatia iba 15 eur," dodal Damjanov.

Nežné oči vidia svet rôzne

Už tretí rok po sebe v mesiaci prináša Mestské múzeum v Lučenci v posledné mesiace roka výstavu fotografií, ktorá má vždy jednotiaci prvok.

„Kým v roku 2020 to bola živá fotografia, v roku 2021 sme mali možnosť vidieť fotografie mestskej krajiny a života vo verejnom priestore. Tento rok sa nám na výstave zišli tri fotografky, ktorých spája s Lučencom osobné puto a ponúkajú nám cez svoju tvorbu svoj jedinečný pohľad," povedal kurátor výstavy Marcel Mižúr.

Tohtoročnú výstavu nazvanú Nežné oko podľa neho definuje rozmanitosť. Rozmanitosť prístupov, rozmanitosť obsahu, rozmanitosť výslednej formy, rozmanitosť inštalácie. „Môžeme parafrázovať výrok: Umenie je len jedno, prístupov mnoho, na fotografia je len jedna, prístupov mnoho."

Prvou vystavujúcou je Katarína Acél-Gáliková. Ako absolventka Ateliéru dokumentárnej a reportážnej fotografie u Tibora Huszára zastupuje jeden smer v širokom prúde fotografie a to reportážnu fotografiu.

„Fotografiu naviazanú na udalosť, dej, situáciu. Fotografiu, ktorá informuje, zaznamenáva, zastavuje okamih, prináša obrazové svedectvo udalostí. Katarína však osobitým tvorivým vkladom prekonáva informačnú rovinu svojich fotografií, ukazuje kto sme, akí sme a ako prežívame okamihy života,"podotkol kurátor výstavy, aktívny fotograf a tiež člen združenia Kultur-A.

Mária Zajacová svojou tvorbou akoby stála na opačnom brehu. Realitu používa len ako východiskový bod, priestor na nachádzanie prvkov obrazu, miesto odkiaľ sa dá odraziť.

„Všetko toto nájdené a vyhovujúce následne prepája technikami koláže, dvojexpozície alebo postprocesu do fotografie plnej svojich pocitov, nálad, jemnosti a ženskosti. Niet pochýb, že sa opiera o svoje vnútorné pocitové laboratórium a svoj prejav posúva do odtieňov medzi čiernou a bielou."

Poslednou vystavujúcou je Nina Pacherová, ktorá ponúka hĺbavejšiu sondu o vzťahu prírody a človeka s konceptuálnym východiskom.

„Myšlienka sa v jej fotografiách stáva ťažiskovou, prepojuje celú sériu fotografií do kompaktného celku. Prostredníctvom atmosfér a výjavov z prírody zachytáva momenty, kedy sa ľudia s prírodou stretávajú a jemne sa navzájom dotýkajú," pripomenul Mižúr s tým, že vystavená séria jemne nabáda k znovu-objavovaniu nášho pôvodného domova-prírody. „Ako miesta, od ktorého sme sa vzdialili, no nepochybne sme v každom momente vždy prepojení a navzájom od seba závislí.V neposlednom rade je séria zosobnením vyrovnaného a vzájomne hlboko si uvedomovaného vzťahu medzi človekom a prírodou, ktorý uzemňuje ale aj pozdvihuje."

Výstava Nežné oko je prístupná do konca decembra. Mestské múzeum v Lučenci sa nachádza na ulici Dr. Herza a je otvorené od utorka do soboty v čase od 10.00 do 18.00 a v nedeľu od 14.00 do 17.00 hod.

