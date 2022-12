Aliancia chce iniciovať aj posilnenie spojov južných okresov s Maďarskom

RIMAVSKÁ SOBOTA. Novozvolení krajskí poslanci strany Aliancia vytvoria v zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vlastný poslanecký klub.

Jeho predsedom bude Péter Czúsz, strana tiež nominuje svojho kandidáta na podpredsedu kraja. Poslanci strany Aliancia o tom informovali v stredu na tlačovej konferencii v Rimavskej Sobote.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Aby si splnila svoj sen o čajovni, odjazdila státisíce kilometrov na kamióne Čítajte

Mohlo by vás zaujať

Poslanecký klub Aliancie bude v zastupiteľstve BBSK pozostávať z deviatich členov.

V zastupiteľstve sa chcú spolupodieľať na pokračovaní rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, iniciovať však chcú aj posilnenie autobusového spojenia južných okresov so susedným Maďarskom.

Za svoje priority tiež považujú rozvoj školstva, zdravotníctva či kultúry.

Ako pre TASR uviedol Czúsz, krajskí poslanci Aliancie sú súčasťou diskusií o budúcej koalícii v krajskom zastupiteľstve.

Do funkcie podpredsedu kraja nominujú Petra Juhásza, ktorý v októbrových spojených komunálnych voľbách kandidoval v okrese Rimavská Sobota. Svoju nomináciu vedeniu kraja oficiálne predstavia vo štvrtok (1. 12.) na zasadnutí krajskej rady.

Mohlo by vás zaujať