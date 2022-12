Nominanti na prestížne ocenenie sú známi, medzi nimi je aj obec Cakov v okrese Rimavská Sobota

CAKOV. Na 14. ročníku oceňovania Roma Spirit 2022 sa predstaví 21 výnimočných organizácií, zamestnávateľov, osobností, obcí a činov, ktoré prispievajú k budovaniu spoločnosti rovných šancí.

Vybral ich Prípravný výbor spomedzi všetkých 138 prijatých prihlášok na ocenenie. Michaela Miháliková z Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu v tlačovej správe informuje, že v kategórii Mimovládna organizácia sa medzi finalistov zaradilo občianskej združenie (OZ) Cesta von, OZ Divé maky a Združenie Art Aktivista.

V kategórii spoločnosť a zamestnávateľ sa o ocenenie uchádza Tesco Stores SR a.s., Whirlpool Slovakia spol. s.r.o. a Zbor-Stav s.r.o.

Kategóriu Obec a mesto tvorí Cakov (okres Rimavská Sobota), Toporec (okres Kežmarok) a Varhaňovce (okres Prešov). Slávnostný galavečer sa uskutoční v Divadle Jonáša Záborského v Prešove v sobotu 26. novembra o 18:30 hod.



OZ Cesta von získalo nomináciu za komplexnú činnosť a inovatívne aktivity zamerané na rozvíjanie potenciálu detí v rannom veku zo sociálne znevýhodneného prostredia.

OZ Divé maky realizovalo štipendijný program, pomocou ktorého podporujú nadané rómske deti. Združenie ART Aktivista sa nominovalo za dlhodobý kreatívny prístup k zapájaniu sociálne vylúčených detí do umeleckej tvorby.

Za dlhoročný prístup pri vytváraní inkluzívneho pracovného prostredia pre ľudí so sociálnym znevýhodnením získala nomináciu Tesco Stores a.s.. Whirlpool Slovakia spol. s.r.o. získal nomináciu za posilnenie pracovných príležitostí a rodovej rovnosti pre dlhodobo nezamestnaných a Zbor-Stav s.r.o. sa nominoval za príkladné a udržateľné využívanie možností obecného sociálneho podniku na realizáciu stavebných zákaziek.



Obec Cakov sa nominovala na základe rozvoja skultivovania obce v multietnickom prostredí, obec Toporec získal nomináciu za vysokú úroveň spolunažívania medzi Rómami a Nerómami a Varhaňovce sa nominovali za systematické zlepšovanie životnej úrovne v obci.

„Výnimočné osobnosti spoznáme v osobe komunitného lídra Mariána Bubenčíka, ktorý prostredníctvom práce systematicky menil životy ľudí. Multižánrová Erika Godlová sa nominovala za viac ako tridsaťročnú prácu prekladateľky či tlmočníčky a vytrvalá študentka a prozaička Michaela Mihoková získala nomináciu za inšpiratívny príbeh spisovateľky, ktorá našla lásku v písaní románov,"uviedla Miháliková.

Novinár a redaktor Roman Čonka si nomináciu vyslúžil za systematickú novinársku a redaktorskú činnosť, režisérka a producentka Vera Lacková za autentický dokumentárny film Ako som sa stala partizánkou a iniciatíva Svet medzi riadkami za výnimočnú komplexnú iniciatívu určenú pre nielen budúcich novinárov.

Trojica nominantov zaujala v kategórii Médiá.

Miháliková dodala, že v kategórii Kultúra sa o ocenenie uchádzajú herec František Balog za spracovanie autobiografickej monodrámy Róm z perinky - Enter Majority, muzikologička Jana Belišová získala nomináciu za takmer tridsaťročnú, širokospektrálnu prácu etno-muzikologičky a Divadlo Romathan za vytrvalú divadelnú a umeleckú činnosť.

V kategórii Čin roka si ocenenie môžu odniesť Mladí dobrovoľníci z Vinodolu za iniciatívny dobrovoľnícky čin, a to revitalizáciu zničeného a zabudnutého židovského cintorína, Najmladší živí darcovia získali nomináciu za mimoriadne humánne počiny mladých ľudí, ktorí darovali orgány alebo Poradňa pre občianske a ľudské práva za úspešné obhajovanie práva detí z Hermanoviec počas súdneho procesu nezákonnej segregácie vo vzdelávaní.

Do medzinárodnej Odbornej poroty podľa Mihálikovej zasadne veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku Nigel Baker, veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku Gautam A. Rana, riaditeľ Kontaktného strediska pre záležitosti Rómov a Sintov Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) Cristi Mihalache a riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok.

„Do kresiel Poroty čin roka zasadnú finalisti a laureáti ocenenia Roma Spirit z ostatných ročníkov, autorka Rómsko-slovenského frazeologického slovníka Martina Horňáková, módny dizajnér Pavel Berky, kultúrny antropológ a romista Alexander Mušinka, aktivistka a novinárka Denisa Havrľová a člen správnej rady Projekt DOM.ov Július Pecha," dodala Miháliková. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Na slávnostnom galavečere ocenenia Roma Spirit vystúpia Lomnické čáve, Dreveňákovci, Ďevjatkakere čhave, Zdenka Predná, Richard Šarközi a Oskar Rózsa.

