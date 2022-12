Hromadné bitky vo Fiľakove sú už minulosťou. Štyria z aktérov boli odsúdení

Samospráva i policajný zbor proti bitkám zakročili.

FIĽAKOVO. Scény ako z filmu Klub bitkárov vídavali počas minulého leta a jesene obyvatelia mesta Fiľakovo v Lučeneckom okrese.

Rozdiel bol v tom, že zatiaľ čo v spomínanej snímke sa zväčša bili dvaja jednotlivci, v meste na juhu stredného Slovenska šlo o hromadné bitky skupín výtržníkov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

O tomto negatívnom jave informoval na jednom z vlaňajších zasadnutí fiľakovského mestského zastupiteľstva (MsZ) primátor Attila Agócs.

Situáciu vtedy považoval za tak vážnu, že podľa neho mohlo dôjsť aj k úmrtiu niektorého z účastníkov týchto výtržností.

Problém nastal po zrušení protipandemických opatrení

Hromadné bitky vo Fiľakove sa podľa jeho slov objavili po zrušení tzv. lockdownu, keď už ľudia mohli viac chodievať von a aj to náležite využívali.

„Zároveň to veľmi úzko súvisí s tým, ako sa nielen v okolitých dedinách, ale v celom Novohrade a Gemeri prehlbuje chudoba, zatvárajú sa krčmy a najnovšie aj potraviny. To všetko je tlak na to, aby sa okolitá mládež, aj rómska, prišla zabávať do Fiľakova,“ podotkol primátor.

Doplnil, že šlo napríklad o partie mladých ľudí z okolitých dedín Čamovce, Šíd, alebo Veľké Dravce.

Ako pre MY Novohrad doplnil viceprimátor Attila Visnyai, ktorý má na starosti agendu bezpečnosti v meste, po zrušení obmedzení niektoré pohostinstvá v obciach pri Fiľakove zostali naďalej zatvorené.

Mohlo by vás zaujímať:

Mohlo by vás zaujímať: Cestu pri Podkriváni čiastočne uzavrú Čítajte

„Do Fiľakova začali chodiť cez víkendy skupiny mladých ľudí, ktoré vyhľadávali otvorené pohostinstvá a zábavné podniky. Sústreďovali sa predovšetkým v dvoch podnikoch v centre mesta, kde bola pravidelne živá hudba a diskotéky,“ načrtol viceprimátor.

Vtedy sa podľa neho objavili problémy, keď dochádzalo k výtržnostiam a bitkám medzi skupinkami z rôznych obcí i skupinami z Fiľakova navzájom.

Spoločným menovateľom s filmom uvedeným v úvode bola i skutočnosť, že bitky boli okrem iného svojským „predstavením“, ktoré si vo Fiľakove rýchlo našli svojich divákov.

„Niektorí ľudia, keď sa v centre mesta nudia, vedia, že aj tak bude v piatok bitka. A keďže vonka na ulici čaká obecenstvo, tí 20-, 30-roční chlapci majú pocit, že treba urobiť program,“ konštatoval Agócs na vlaňajšom zasadnutí MsZ.

Mesto i polícia podnikli kroky

Samospráva hneď začala situáciu riešiť. Podľa Visnyaiho bolo úvodným krokom už po prvých bitkách zvýšenie hliadkovej činnosti mestskej polície (MsP) a koordinácia s Policajným zborom (PZ) SR.

V článku sa ešte dočítate: aké opatrenia podnikla samospráva a policajný zbor,

aké zmeny prinieslo nové všeobecne záväzné nariadenie,

aká je bezpečnostná situácia vo Fiľakove v súčasnosti,

ako situáciu hodnotí Policajný zbor SR,

za čo boli odsúdení štyria aktéri výtržností.

„Pokrývali sme spoločne, aj za asistencie členov Miestnej občianskej poriadkovej služby, všetky rizikové podujatia a lokality. Pracovníci nášho komunitného centra spoločne s MsP tiež pravidelne vykonávali návštevy v podnikoch, kde kontrolovali podávanie alkoholu mladistvým,“ konkretizoval Visnyai.