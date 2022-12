Drámu v predĺžení zvládli a opäť vyhrali

Basketbalisti BKM pokračujú vo víťaznej sérii.

LUČENEC. V stredu 7. decembra privítali basketbalisti BKM Lučenec v domovskej športovej hale Arena tím z Komárna. Pri vyrovnanosti extraligy (Prvého od posledného delia aktuálne štyri body) sa dal očakávať náročný zápas, a takým aj bol.

Domáci dokázali vyhrať len prvú a tretiu časť zápasu. V štvrtej sa súperi vzopäli a dokázali do konca riadneho hracieho času vyrovnať a tak nasledovalo predĺženie. Tu opäť domáci dokázali prestrieľať súpera a tak odchádzali z palubovky spokojnejší s dvoma bodmi, tretím víťazstvom v rade a posunom na štvrté miesto tabuľky. Najlepším strelcom zápasu sa stal Vasilje Kneževič, ktorý ním bol aj v predchádzajúcom zápase s Interom Bratislava.

BKM Lučenec – BC Komárno 94:89 pp (23:16, 19:20, 19:16, 18:27, - 15:10)

Lučenec: V. Kneževič 26, Armstrong 23, Goss 16, Láštic 8, Bolek 6 (Eaddy 10, Zorvan 5)

Komárno: Gatling 20, Vicentič 7, Danielič 5, Dolník 2, Podojak 0 (Stuckey 27, Markovič 14, Volárik 12, Skvašik 2, Foltín 0)

TH: 30/22 – 8/6, Fauly: 17 - 22, Trojky: 8 - 13, Rozhodovali: Karniš, Bara, Karnay

Povedali po zápase:

Nenad Miloševič, tréner Lučenca: "Myslím, že sme si určite zaslúžili vyhrať tento zápas, pretože sme celý zápas boli lepší. Myslím si, že to bolo asi najkvalitnejšie stretnutie, čo sa hralo v Lučenci túto sezónu. Komárno je vynikajúce mužstvo, ukázali prečo majú v Alpsko-jadranskom pohári také skóre. Myslím, že je to jeden z kandidátov na vyššie priečky v lige. Ja som veľmi pyšný na chlapcov, konečne sme ukázali ten charakter. Samozrejme, chyby boli, vrátili sa do zápasu našimi chybami, ale to patrí k športu. Ja som rád, že sme to zvládli, zanalyzujeme si chyby a zlé veci, ktoré sme urobili, oddýchneme si a pripravíme sa na Svit."

Lukáš Bolek, hráč Lučenca: "V prvom rade som veľmi šťastný, že sme dokázali konečne zvládnuť zápas na domácej palubovke po dvoch náročných zápasoch a výhrach na palubovkách hostí. Myslím si, že to bol divácky veľmi atraktívny zápas, bohužiaľ, možno sme to mohli skôr ukončiť, lebo mali sme dosť veľký náskok. Dovolili sme im vrátiť sa po našich chybách. Ale super, som rád, že sme vyhrali a treba sa z toho poučiť, ideme ďalej."

Ivan Djordjevič, asistent trénera Komárna: "Vedeli sme, že to bude náročný zápas, v prvom rade sme nastúpili bez trénera Zlatka Jovanoviča a Luku Gašiča, ale napriek tomu sme chceli odohrať dobrý zápas na oboch koncoch palubovky. To sa nám aj podarilo, no výsledkom je prehra. Chyba bola, že nám nevyšiel layup na +1, ale čo už. Ideme ďalej, máme nových hráčov, novú súpisku, takže deň za dňom budeme rásť ako tím. Gratulujem Lučencu a trénerovi Miloševičovi!"

Martin Danielič, hráč Komárna: "Myslím, že sme si to prehrali v prvom polčase prístupom, nemôžme mať taký prístup. Tam sa to rozhodlo. Neskôr sme sa zlepšili, ale v závere to už nestačilo, nemali sme šťastie, bohužiaľ. Neviem, musíme sa pripraviť do ďalších zápasov, sezóna je dlhá, nič nekončí."

Najbližšie by mali hráči BKM nastúpiť do zápasu 13. kola už v sobotu 10. decembra o 18.00 vo Svite. Tím Iskra Svit je v tabuľke aktuálne hneď za nimi. Mužstvá delia od seba dva body.

Ostatné stredajšie zápasy 12. kola:

MBK Baník Handlová – Inter Bratislava 86:79 (21:14, 15:28, 20:12, 30:25)

Patrioti Levice – Spišskí Rytieri 98:76 (28:17, 25:28, 19:16, 26:15)