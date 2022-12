Štvrtina domácností v Banskobystrickom si musí mesačne vystačiť s piatimi stovkami

Semafor chudoby poukázal na priepastné rozdiely medzi západom a východom krajiny.

Tak to si ani nedokážem predstaviť, ako pri dnešných cenách môže rodina vyžiť z 500 eur. Ak sú tam aj deti, tak to aby vedeli čarovať. Nehovorím, že v našej domácnosti môžeme z príjmu „vyskakovať“, sme priemernou trojčlennou rodinou, ale so spomínanou sumou by sme sotva vystačili,“ krúti hlavou 44-ročná Novohradčanka Andrea Kováčová.

„Mám vo svojom okolí ľudí, najmä dôchodcov, ktorí si musia vystačiť aj s nižšou sumou. Neočakávaný výdavok by ich položil. Všetko majú na mesiac „do kvintlíka“ rozrátane,“ povedal Ondrej Balog.

Život v "nesprávnom" kraji

Podľa prepočtov odborníkov z Inštitútu pre výskum sociálno – ekonomických rizík (IVRA) sa na Slovensku rozmáha chudoba.

Najhoršie je do od stredu krajiny smerom na východ.

„V semafore chudoby slovenských domácností prepadli Banskobystrický, Košický a Prešovský kraj. Najlepšie sú na tom domácnosti v Bratislavskom kraji. Slováci sú v chudobe niekedy iba preto, že žijú v „nesprávnom“ kraji,“ uviedol Martin Halás zo spomínaného inštitútu s tým, že najväčším problémom chudoby je, keď do nej rodina spadne a zotrvá v nej. „Z tejto pasce sa nevie dostať,“ podotkol odborník.

Pripomenul, že polovica Slovákov pritom žije v domácnostiach s čistým príjmom do 700 eur mesačne, no tisícky rodín si musia vystačiť aj s nižšou sumou.