Existencia unikátnej Čiernohronskej železnice je ohrozená, miestni organizujú petíciu

Banskobystrický kraj môže prísť o jeden zo svojich siedmich divov a Slovensko o národnú kultúrnu pamiatku.

Prevádzkovatelia jednej z najnavštevovanejších turistických atrakcií v Banskobystrickom kraji, ktorú ročne navštívi zhruba 70-tisíc turistov a prepraví vyše 130-tisíc cestujúcich, bojujú o jej zachovanie.

Unikátna Čiernohronská železnica (ČHZ), ktorá je od roku 1982 národnou kultúrnou pamiatkou, a ktorú v roku 2011 vyhlásili za jeden zo siedmich divov Banskobystrického kraja, má za sebou mimoriadne turbulentný rok.

V lete vyústil spor medzi prevádzkovateľmi železnice a developerom z Oravy do situácie, kedy podnikateľ bez predošlého upozornenia zasypal štrkom koľajnice, prechádzajúce cez jeho pozemok.

Podľa informácií, ktoré v utorok 13. decembra zverejnili členovia neštátnej organizácie ČZH, k dohode doposiaľ nedošlo.

Dokonca majú obavy o celkovú existenciu stredoslovenskej atrakcie.

"Zrušením lesnej železnice celá dráha „de jure“ prestala existovať a celá jej existencia je vraj dnes „čierna stavba," zverejnili prevádzkovalia horehronskej rarity názor z rezortu dopravy.

Spísali petíciu (nájdete ju TU) a ľudí vyzývajú na jej podporu.

Čo sa stalo v lete

Ešte vo roku 2016 kúpil developer z Oravy v dražbe pozemky bývalej píly Jánošovka.

„Po pozemkoch, ktoré získal dražbou, vedú koľaje ČHZ postavené v rokoch 1908 – 1913,“ uvádzajú prevádzkovatelia ČHZ na oficiálnej webovej stránke železnice s tým, že ihneď po dražbe prejavili záujem o odkúpenie alebo prenájom pozemkov pod dráhami ČHZ. Zatiaľ bez odozvy.

"Dňa 8. 6. 2022 bez akejkoľvek výzvy alebo kontaktovania ČHŽ zasypal pán Garbiar časť koľají štrkom, čím vážne ohrozil bezpečnosť prevádzky ČHŽ. Tento bezprecedentný čin ostal doposiaľ nevyriešený. Naopak, ministerstvo dopravy a výstavby (MDaV) začalo zvolávať na ČHŽ najrôznejšie stavebné dohľady a riešiť samotnú existenciu dráhy ČHŽ ako celku," priblížili nepríjemnú situáciu prevádzkovatelia ČHZ.

Ďalšie ohrozenie

„Na základe listiny z roku 1983 o zrušení lesnej železnice, ktorá bola na

Dve sestry v rôznych kútoch sveta Čiernohronská železnica a Alishan Forest Railway na Taiwane sú dve veľmi podobné pôvodne lesné železnice s rovnakým rozchodom koľajníc (760 a 762 mm) a rovnakým osudom na opačných stranách zemegule.Boli postavené začiatkom minulého storočia (1909 a 1912) pre zvoz dreva, dosiahli celkovú dĺžku cca 100 km a boli intenzívne využívané lesnými správami až do druhej polovice 20. storočia.Po strate ich pôvodného zmyslu (prepravu dreva prevzali moderné nákladné automobily) sa obidve podarilo úspešne pretransformovať na významné atrakcie cestovného ruchu – namiesto dreva dnes vozia turistov a návštevníkov lesníckych múzeí v prírode.

ministerstvo dopravy a výstavby iniciatívne doručená z obecného archívu bývalým starostom a vedúcou stavebného úradu v Čiernom Balogu, sa konflikt vystupňoval. Riaditeľ odboru dráhového stavebného úradu MDaV SR tieto argumenty prijal a tvrdí, že zrušením lesnej železnice celá dráha „de jure“ prestala existovať a celá jej existencia je vraj dnes „čierna stavba,“ uvádzajú prevádzkovatelia ČHZ.

Zdôrazňujú, že Čiernohronská železnica vyše 30 rokov dostáva od všetkých štátnych úradov prevádzkové povolenia, licencie či ďalšie súhlasy.

„Zástupcovia ČHZ boli nútení prizvať si na pomoc právnickú firmu, pretože na základe tejto argumentácie by ČHŽ musela žiadať o dodatočné stavebné povolenia so všetkými náležitosťami a vydokladovať ich do 30 dní, inak sa nariadi jej odstránenie,“ ozrejmili členovia n. o. ČHZ s tým, že nanovo doložiť kompletnú projektovú dokumentáciu všetkých traťových úsekov, vrátane súhlasov dotknutých organizácií nových územných rozhodnutí a dokladov, preukazujúcich vlastníctvo k pozemkom a tratiam, je v požadovanej lehote nereálne.

„Na základe týchto udalostí sa miestni rozhodli zorganizovať petíciu na zachovanie a podporu Čiernohronskej železnice železnice v Čiernom Balogu. Nejasné úmysly developera s pozemkom a tlak na Čiernohronskú železnicu vyvolali mnohé opodstatnené obavy a otázky."