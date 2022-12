Zahrajú naposledy v tomto roku, celý výťažok zo zápasu venujú

Aktuálni králi futsalovej extraligy aj ukončia zbierku, ktorú spravili pre malú lučenčanku.

Prispieť na liečbu malej Mili možno priamo počas domácich zápasov Mimelu vhodením peňazí do pripraveného boxu alebo až do polovice decembra na transparentný účet, ktorý založil klub na tento účel. (Zdroj: Radovan Vojenčák)

LUČENEC. Futsalový tím Mimel Lučenec doslova ovládol jesennú časť futsalovej extraligy. Doteraz neprehral ani jeden súťažný zápas a dnes ( v piatok 16. decembra) sa naposledy v tomto roku predstaví v miestnej športovej hale Arena pred svojimi fanúšikmi proti futsalistom z Levíc. Zápas začína o 19.00 hod a celý výťažok zo vstupného vedenie venuje na liečbu malej lučenčanke Emílii Šofárovej. Pre ňu organizovalo počas celej jesena zbierku, ktorú ukončí dnes.

„Počas posledného tohtoročného extraligového zápasu MIMEL Lučenec - Futsal Team Levice ukončíme finančnú zbierku pre malé dievčatko MILI, ktorá má zdravotné problémy. Ak by ste chceli pomôcť, ešte stále môžete počas zápasu prispieť do pokladničky pri vstupe do ŠH Arena alebo môžete poslať peniažky na náš transparentný účet," uviedlo vedenie klubu. Číslo účtu nájdu prípadní darcovia aj na internetovej stránke klubu.

„Finančná hotovosť bude odovzdaná malej Mili a jej rodičom v priebehu budúceho týždňa," doplnili predstavitelia Mimel Lučenec.