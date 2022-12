Dráma skončila až po treťom predĺžení

Lučenčania takmer získali skalp lídra extraligy.

LUČENEC. Potom čo neodcestovali na extraligový zápas do Svitu minulý víkend kvôli maródke v kádri, čelili basketbalisti BKM Lučenec v sobotu 17. decembra na domácej palubovke v športovej hale Arena lídrovi Niké SBL - tímu Spišskí rytieri. Dramatický zápas, ktorý bol dokonalou oslavou basketbalu, sa skončil až v treťom predĺžení. Lučenčania smolne prehrali o tri body a klesli tak na šieste miesto extraligovej tabuľky. Najbližšie by sa mali Lučenčania predstaviť opäť doma 28. decembra o 18.00 proti tímu z Levíc.

BKM Lučenec – Spišskí Rytieri 102:105 po 3 pp (26:18, 16:26, 15:20, 22:15 – 7:7, 9:9, 7:10)

Lučenec: Eaddy 29, Armstrong 23, Bolek 18, Kneževič 17, Goss 15 (Láštic, Rákai a Siládi 0)

Rytieri: Washington 37, Fusek 24, Antoni 16, Mrviš 10, Granič 7 (Juríček 11, Sokolovskij 0)

TH: 12/8 – 17/11, Fauly: 22 - 14, Trojky: 12 - 6, Rozhodovali: Fuska, Karniš, Obertová

Povedali po zápase:

Nenad Miloševič, tréner Lučenca: "Gratulujem Spišskej k víťazstvu, doskoky rozhodovali o víťazovi tohto zápasu. Nezobrali sme si to, čo sme mali zobrať a prehrali sme."

Lukáš Bolek, hráč Lučenca: "V prvom rade gratulujem Spišskej k asi zaslúženému víťazstvu, aj keď si myslím, že sme si výhru zaslúžili možno trošku viac. Celý druhý polčas sme síce prehrávali, ale nevzdali sme sa, bojovali sme a chceli sme to dokázať aj našim fanúšikom, ale bohužiaľ to nevyšlo."

Teo Hojč, tréner Spišskej Novej Vsi: "Basketbal je pekný šport, naozaj najkrajší šport, ktorý existuje, toto dokáže len basketbal. Výhra mohla ísť na jednu aj druhú stranu. Ten, kto to pozeral, mal určite zážitok z toho. Chcem gratulovať aj mojim chlapcom, aj chlapcom Lučenca, oba tímy prechádzali nejakým obdobím zranení a chorôb, klobúk dole, že všetci takto zvládli toto šialenstvo. Som šťastný za výhru, aj keď sme to mohli múdrejšie zahrať, mali sme dvakrát vedenie o 3 body a dostali sme trojky. Plán bol spraviť faul a dať Lučencu šestky, neriskovať trojku, ale je to proces učenia, v ktorom sme, verím, že nabudúce, ak sa to stane, spravíme lepšie rozhodnutie."

Tomáš Mrviš, hráč Spišskej Novej Vsi: "Myslím si, že to bol od začiatku až do konca vyrovnaný zápas. Nastúpili sme v oklieštenej zostave so zraneniami, klobúk dole pred chalanmi, že sa takto zapreli. Bol to boj do konca, možno nevyhral lepší, ale ten, kto viac bojoval. Gratulujem aj Lučencu, bol to perfektný basketbal."