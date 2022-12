Mladý tréner chce tím posunúť na jar na vyššie priečky

Futbalisti TJ Slovan Halič zimujú v strede tabuľky.

Zľava hore: Benjamín Rác (asistent trénera), Igor Fertő, Radim Babiak, Ján Borovec (C), Alex Kička (manažér ISSF), Dominik Koška, Martin Kajtor, Filip Darányi, Marek Čipčala, Pavol (Pajči) Matúška (tréner). Zľava dole. Adam Bulík, Erik Lavrík, Patrik Kováč, Ondrej Berky, Kristián Štěpánik, Denis Lipták, Daniel Gracza, Adrián Ľalík (brankár). (Zdroj: Archív TJ Slovan Halič – J. Hikker)

HALIČ. V malebnej novohradskej obci Halič má futbal bohatú históriu, stále sa tu pracuje aj s mládežou a stále má tento šport aj množstvo fanúšikov, ktorí podporujú miestny klub TJ Slovan Halič, pôsobiaci v 7. lige ObFZ Lučenec.

O doterajšom účinkovaní mužstva v aktuálnom ročníku, ale aj o plánoch do jarných odviet povedal viac tréner A mužstva Pavol Matúška, prezývaný Pajči. Krátky postreh a vyjadrenie aj v mene klubu na záver rozhovoru pridal aj jeho štatutár Ján Hikker.

Ako by ste zhodnotili svoje tohtoročné jesenné pôsobenie v 7. lige? Skončili ste vďaka piatim výhram, trom remízam a piatim prehrám presne v strede tabuľky na siedmom mieste. Mali ste vyššie ambície? Alebo ste spokojní s týmto umiestnením?

Výkon nášho mužstva hodnotím na trojku. Mame nové mladé mužstvo, tak som, samozrejme, nemohol čakať, že porazíme každého, skôr som čakal, že to budú ťažké zápasy, čo sa naplnilo. Ani jeden super nám nedaroval body len tak. Mrzí má to 7. miesto, lebo si myslím, že sme mali minimálne na 4. miesto, ktoré bolo aj v pláne získať. Bohužiaľ, sa to nepodarilo, ale sezóna pokračuje aj na jar a ideme ďalej bojovať o najvyššie priečky. Čo je minimálne už spomínané 4. miesto.

Sezóna 2020/21, Pavol Pajči Matúška ako hráč MŠK Novohrad Lučenec. (zdroj: Foto: archív Ján Hikker)

Nadpis šedého boxu Stále majú na čom pracovať a možno ešte niektoré veci zmeniť Zloženie tímu je rôznorodé, domácich odchovancov je pomenej zmeny prídu v mužstve čoskoro poďakovanie si zaslúži množstvo ľudí K mužstvu aj trénerovi sa vyjadrilo aj vedenie klubu uťahovanie opaskov očakávajú a majú na to jednoduché riešenie



Ktorý moment považujete za najlepší a ktorý, naopak, za najhorší počas jesene?