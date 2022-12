Novohradčan bojoval o kickboxový titul profesionálneho majstra Slovenska ( + FOTO/VIDEO)

Zápas bol veľmi vyrovnaný a rozhodol sa až v poslednom kole.

LUČENEC/POPRAD. Kickboxerista Attila Garamszeghy, rodák z Mikušoviec pri Lučenci vycestoval v piatok 16. decembra do Popradu, kde v rámci galavečera nazvaného Boj o Tatry 2. zabojoval s Jozefom Hurákom o profesionálny titul majstra Slovenska.

Galavečer organizoval o po 3 rokoch ošportový klub Paga Gym v spolupráci so Slovenským zväzom kickboxu. Vyvrcholením večera, boli 3 titulové zápasy.

V hlavnom zápase si porovnali sily srbská a slovenská fighterka a zabojovali o titul majsterky sveta v K1 v asociácii Wako (Krstič vs. Filipová).

Okrem svetového titulu sa na galavečere uskutočnili aj dva zápasy o titul profesionálneho majstra Slovenska v K1 medzi medzi ženami do 56 kg a mužmi do 75 kg.

A práve tu mal svoje želiezko v ohni vďaka Garamszeghymu aj Novohrad.

Pod hlavičkou najväčšej svetovej oganizácie

„Večer sa odohral pod hlavičkou svetovej organizácie Wako pro, ktorá je najväčšia a aj najtvrdšia kickboxerská organizácia na svete. Bojovalo sa počas štyroch trojmínutových kôl. Bol to veľmi vyrovnaný zápas. Žiaľ končil 2:1 v prospech súpera,“ prezradil tréner Peter „Dudo“ Baláž s tým, že Attila bol Hurákovi počas prvých troch kôl vyrovnaným súperom a zápas sa v jeho neprospech zlomil až v záverečnom kole.

„Bolo to veľmi tesné a pre divákov to bol veľmi atraktívny zápas,“

Ako ďalej prezradil Garamszeghyho na zápas pripravoval tréner Lukáš Filka spolu s kickboxerovim otcom Attilom Garamszeghym starším.

„Jeho syn je už viacnásobným majstrom Slovenska v kickboxe a vicemajster v thajskom boxe. Zápasí na medzinárodnej úrovni. Je taktiež reprezentantom Slovenska v kickboxe. Má aj za sebou čiastkové medzinárodné výsledky, ale toto bola podľa mňa zatiaľ najväčšia výzva v doterajšej kariére,“ dodal Baláž.

Najbližšie čaká Attilu Garamszeghyho účasť v kickboxovej lige, ktorá je aj kvalifikáciou na veľký medzinárodný kickboxový turnaj, ktorý sa uskutoční v Bratislave.