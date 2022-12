Otvorili novohradský úsek R2, od Lučenca smerom na východ zatiaľ nič neplánujú

Vodiči na na úsek dlhý 13,5 kilometra čakali roky. Stavba sa predĺžila aj predražila.

LUČENEC. Úsek rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce v dĺžke 13,5 kilometra v pondelok 19. 12. oficiálne otvorili.

Jeho zhotoviteľom je združenie stavebných spoločností Metrostav, a. s., Praha, Hochtief SK, s.r.o., Bratislava a Hochtief CZ, a. s., Praha.

Pôvodne mal motoristom začať slúžiť už vlani v auguste. Práce však zdržali nesúhlasné stanoviská správcov prekládok nízkeho a vysokého napätia aj plynovodov.

Bolo potrebné vypracovať a zrealizovať nové technické riešenia.

Výstavbu pribrzdila tiež koronavírusová pandémia a podľa slov Andreja Doležala, šéfa rezortu dopravy a výstavby SR aj konflikt na Ukrajine, ktorý spôsobil značný nárast aj nedostatok stavebného materiálu.

Zdržanie priniesol aj nález munície z čias druhej svetovej vojny, kedy bolo potrebné vykonať pyrotechnický prieskum. Ten bežne nie je súčasťou projektovej prípravy.

Minister priblížil aj ďalšie priority, týkajúce sa budovania diaľníc a rýchlostných ciest, avšak potvrdil aj fakt, že rýchlostnej spojnice na ťahu Lučenec – Košice sa motoristi zrejme v horizonte desiatich rokov nedočkajú.

„Kľúčovým dôvodom, prečo stavba meškala prakticky rok a pol bola zmena projektu preložiek inžinierskych sietí vysokého napätia a plynu, oneskorenie spôsobila aj covidová pandémia, kedy bol výpadok pracovníkov. Naposledy sa k tomu pridal konflikt na Ukrajine, ktorý spôsobil rast cien stavebných materiálov a tiež ich nedostatok. Čo sa týka kompenzácií rastu cien stavebných materiálov, tak na ministerstve dopravy a výstavby sme pripravili metodiku a očakávame, že aj zhotoviteľ úseku R2 sa bude o kompenzácie uchádzať,“ vyjadril sa Doležal.

Na Gemeri budú zrejme čakať ešte dlho

Na margo ďalšieho úseku, ktorý by mal od Lučenca smerovať na Gemer a ďalej na východ našej krajiny minister uviedol, že treba byť realistami.

„Na žiadnu rýchlostnú cestu to tam zatiaľ nevyzerá. Príprava tam prakticky nenapreduje a na ministerstve dopravy a výstavby sme zverejnili jasnú koncepciu rozvoja diaľničnej siete na najbližších desať rokov. Pravidelne ju aktualizujeme, keďže každá stavba má svoju prioritu, hodnotu za peniaze a na našu krajinu sa musíme pozerať zhora. Musíme dokončiť D1, D3, ktorá je absolútne kritická na Kysuciach a rovnako medzinárodný ťah Via Carpatia. Toto sú úseky, ktoré vnímame prioritnejšia. Najbližších desať rokov nevidím nič reálne medzi Lučencom a Košicami. Skôr to vyzerá na obchvaty a cesty 1. triedy,“ ozrejmil Doležal.