Vo Veľkých Dravciach chcú dokončiť vodovod, v roku 2023 sa u nich stretnú Dravčania zo štyroch krajín

V roku 2023 by v obci malo pribudnúť aj nové ihrisko a chodník.

Obnovili cestu do Husinej. (Zdroj: TASR)

VEĽKÉ DRAVCE. Výstavba vodovodu je hlavnou budúcoročnou prioritou miestnej samosprávy obce Veľké Dravce v Lučeneckom okrese.

Pre MY Novohrad to uviedla starostka Viera Rubintová, ktorá dedinu vedie od roku 2010.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Vodovod je už v kolaudačnom konaní. Je to zložitý proces, keďže to nie je ako skolaudovať chodník. Niektoré veci nám vrátili na doplnenie a aktuálne na tom pracujeme. Budúci rok by však obyvatelia už mali mať vodu,“ avizovala starostka.

Verí, že aj voda do Veľkých Draviec priláka ďalších obyvateľov.

„Nedávno k nám prišli dve mladé rodiny a v jednej už majú aj prírastok. Snažíme sa robiť všetko pre to, aby sa ľuďom u nás dobre bývalo,“ zdôraznila Rubintová.

Medzi ďalšie projekty, na ktorých v obci pracujú, patrí príprava nového detského ihriska či chodníka od školy cez novú ulicu.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Do obchodov sa dostal med obsahujúci lieky pre ošípané Čítajte

Financie sa podarilo získať z úradu práce a Miestnej akčnej skupiny Partnerstvo Južného Novohradu.

„Podali sme tiež veľký projekt na obnovu ciest a chodníkov, čo by malo pomôcť aj rómskej komunite. Máme zároveň podaný projekt na zníženie energetickej náročnosti materskej školy,“ priblížila starostka.

Dravčania zo štyroch štátov

Veľkou udalosťou budúceho roka bude stretnutie obyvateľov obcí, ktoré majú vo svojom názve Dravce, respektíve ekvivalent v príslušnom jazyku.

V článku sa ešte dozviete: z ktorých troch krajín okrem SR prídu Dravčania na stretnutie,

vďaka čomu sa koná práve vo Veľkých Dravciach,

aké sú ďalšie plány samosprávy,

aká kniha má čoskoro vzniknúť,

prečo majú Veľké Dravce výhodnú polohu.

„Ide už o jedenásty ročník tohto podujatia, uskutoční sa začiatkom júla. Sme približne desiatka obcí, čo sa pravidelne stretávame. Sú medzi nami Maďari, Rumuni a Chorváti. Stretnutie bude tentoraz u nás, keďže sme naň získali financie cez projekt,“ uviedla Rubintová.