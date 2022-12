Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Lučenci by mala priniesť viac ako 57-percentnú úsporu energie

Výhody podľa samosprávy spočívajú v úrokovej sadzbe vo výške 0,1 percenta, splatnosť úveru je od troch do 20 rokov.

LUČENEC. Mesto Lučenec plánuje komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia, projekt chce financovať z úveru od Environmentálneho fondu vo výške viac ako 4,1 milióna eur.

Zámer na decembrovom zasadnutí odobrilo mestské zastupiteľstvo. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Andrej Barančok.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou



Poslanci mesta schválili realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia a prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 4.107.897,65 eura.

Výhody podľa samosprávy spočívajú v úrokovej sadzbe vo výške 0,1 percenta, splatnosť úveru je od troch do 20 rokov. Záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu sa, navyše, nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu samospráv.

Mohlo by vás zaujímať:

Mohlo by vás zaujímať: Starosta Bátky Hencz: Sme sklamaní, ale za rýchlostnú cestu budeme ďalej bojovať Čítajte

Mesto od realizácie projektu očakáva v rámci verejného osvetlenia minimálne 57,5-percentné zníženie inštalovaného príkonu v porovnaní so súčasným stavom.

Ako vyplýva z dôvodovej správy predloženej mestským poslancom, verejné osvetlenie v Lučenci spotrebuje ročne 850 megawatthodín (MWh) elektrickej energie, čo predstavuje viac ako 54 percent celkovej ročnej spotreby mesta.

"V objemovom a finančnom vyjadrení to znamená, že ročné náklady na verejné osvetlenie sú vo výške 233.605,50 eura. Spotreba po znížení spotreby o 57,5 percenta sa plánuje v objeme 361,25 MWh. Pri aktuálne platných cenách elektrickej energie je to úspora vo výške 134.323,16 eura. Ročné náklady na elektrickú energiu na verejné osvetlenie by boli vo výške 99.282,34 eura. Pri uvedených nákladoch by boli ročné výdavky na splátku predmetného úveru po zohľadnení úspory vo výške 71.072 eur," priblížil Barančok.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Do obchodov sa dostal med obsahujúci lieky pre ošípané Čítajte

Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v Lučenci spočíva v zabezpečení vyše 3000 LED svietidiel, desiatich kilometrov zemného vedenia, viac ako 550 stĺpov a ďalšej potrebnej infraštruktúry.

Súčasťou projektu bude aj zavedenie smart technológií, vďaka čomu bude systém verejného osvetlenia v meste kontrolovaný a riadený elektronicky.