Na Gemeri bolo na prelome rokov v minulosti tradíciou roznášanie polena šťastia

V regióne bol zaujímavý novoročný zvyk.

GEMER. Pre viaceré obce v regióne Gemer bolo v minulosti na prelome rokov typické roznášanie polena šťastia. Na Nový rok zas vo viacerých lokalitách chodievali po dedine vinšovať mládenci zapriahnutí v saniach. Pre TASR to uviedla etnografka Gemersko-malohontského múzea (GMM) Ľudmila Pulišová.

Roznášanie polena šťastia bolo povianočnou tradíciou najmä v dedinách v doline rieky Turiec. "Roznášali ich chlapci v školskom veku, ktorí chodili po domoch, kde mali dievčatá a priniesli tam poleno na kúrenie, pričom povedali vinš Zažite veľa radostných Vianoc v sile a zdraví, doniesol som drievko pre šťastie. Potom polienko položili pred ohnisko, za čo ich domáci pohostili," priblížila Pulišová.

Vinšovanie mládencov so saňami bolo v Novom roku typické vo viacerých lokalitách Gemera, a to napríklad v obci Vyšná Slaná. Do saní boli zapriahnutí mládenci, ktorí mali na odeve upevnené zvonce a na saniach sedel chlapec s bičom vo veľkom prútenom koši. "Chodili po domoch, kde mali dievky a vinšovali, za čo dostali slaninu, koláče, vajcia, pálenku. Z toho si následne v dome jedného z nich pripravili pohostenie," vysvetlila etnografka GMM.

Tradíciou na Gemeri boli v povianočnom období aj obchôdzky betlehemcov, tradícia bola rozšírená najmä v obciach s obyvateľstvom katolíckeho vierovyznania. Vo viacerých lokalitách, a to napríklad v obci Hačava, betlehemci chodievali od Štedrého dňa až do Troch kráľov, no zvyk v regióne postupne zanikol.

"Dodnes sa v niektorých obciach realizujú betlehemské obchôdzky organizované väčšinou členmi miestnych folklórnych kolektívov, ktoré boli obnovené v˙90. rokoch 20. storočia," dodala Pulišová.