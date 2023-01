Na R2-ke auto prerazilo zvodidlá a skončilo v poli, zranilo sa aj dieťa

Pod nehodu sa zrejme podpísal mikrospánok.

TORNAĽA. Zdravotnícki záchranári, hasiči aj policajti zasahovali v pondelok 2. januára na hlavnom cestnom úseku R2, ktorý prechádza katastrom Tornale. Došlo tu k dopravnej nehode jedného osobného auta, pri ktorej sa zranili traja ľudia.

Podľa informácií, ktoré dnes policajti zverejnili, sa pod nehodu pravdepodobne podpísal mikrospánok.

"Podľa doterajších zistení 34-ročný vodič osobného auta jazdil po rýchlostnej ceste R2 v smere od Tornale na Rožňavu, kde na rovnom úseku prešiel s vozidlom do protismeru a následne narazil do zvodidiel. Zvodidlá nárazom prerazil a zišiel mimo cestu do poľa, kde narazil do betónovej skruže vodného priepustu. Vozidlo zostalo prevrátené na boku," priblížili ochrancovia zákona.

Dodali, že vo vozidle sa viezli aj 30-ročná spolujazdkyňa a niekoľkomesačný chlapček.

"Všetci traja účastníci nehody utrpeli zranenia," zakončili policajti.