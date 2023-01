Hasiči hlásia zásah na R2-ke, jedna osoba prišla o život (+ FOTO)

Hrozivá zrážka kamióna s osobným autom neďaleko Tornale.

Správa aktualizovaná 7. 1. o 10.30 hod. o vyjadrenie polície a policajné foto.

Hasiči, zdravotnícki záchranári aj policajti aktuálne zasahujú na rýchlostnej ceste R2, konkrétne v úseku 346 kilometra tejto komunikácie, teda neďaleko Tornale.

Došlo tu k smrteľnej dopravnej nehode.

Podľa informácií, ktoré krátko po polnoci poskytol Ján Ostrihoň z Operačného strediska HaZZ Banská Bystrica, oddelenia Operačného riadenia a Integrovaného záchranného systému, ide o nehodu osobného a nákladného auta s následným požiarom.

"Zasahuje päť príslušníkov HaZZ na dvoch kusoch techniky. Pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu jednej osoby a jedna je zranená," zakončil Ostrihoň.

Vodiča nákladného vozidla, ktoré pred nehodou smerovalo na Rimavskú Sobotu, transportovali do nemocnice.

Vodič osobného auta zraneniam podľahol.

"Pri nehode prišiel o život 24-ročný vodič vozidla Audi z obce Gemerská Ves, ktorý smeroval na Rožňavu. Z doposiaľ nezistených príčin prešiel na rovnom úseku cesty do protismeru, kde sa zrazil s oprotiidúcim kamiónom. Ten viedol 41-ročný vodič z Ukrajiny. Čelnej zrážke už nedokázal zabrániť. Kamión následne zišiel do priekopy, kde začal horieť. Škody boli odhadnuté na vyše 80-tisíc eur," uviedla pre MY Novohrad Mária Faltániová, banskokrajská policajná hovorkyňa s tým, že nehoda je aktuálne v štádiu vyšetrovania.

Táto dopravná nehoda nie je na rýchlostnej ceste R2 pri Tornali prvou v tomto roku.