Novoročnú divokú prestrelku vyhrali lučenčania

Zápas si zopakujú aj v stredu.

LUČENEC. Prvý tohtoročný zápas BKM Lučenec, ktorý sa odohral v sobotu večer (7.1.) na domácej palubovke priniesol doslova strelecké hody. V zápase padlo dokopy 214 bodov. Základ víťazstva položili domáci už v prvej časti audržali si ho až do konca, hoci tesne prehrali poslednú štvrtinu. Zápas z rovnakým súperom a v prostredí domovskej športovej haly Arena si zopakujú lučenčania už v najbližšiu stredu v rámci slovenského pohára.

BKM Lučenec – MBK Baník Handlová 116:98 (39:24, 23:22, 28:24, 26:28)

Lučenec: Kneževič 18, Armstrong a Goss po 17, Sullivan 16, Láštic 3 (Eaddy 29, Rákai a Zorvan po 8, Ďuriš a Siládi 0)

Handlová: Cavallero 24, Scott 23, Aranitovič 19, Rožánek 10, Pipíška 8 (Obert a Popovič po 7, Skubeň 0)

TH: 8/6 – 22/15, Fauly: 19 - 9, Trojky: 10 - 9, Rozhodovali: Kúkelčík, Zubák, Životský

Víťazstvo vynieslo BKM na priebežne štvrté miesto extraligovej tabuľky, čo je však v tomto vyrovnanom ročníku nie až tak relevantný údaj. Rozdiel medzi prvým a posledným mužstvom je totiž len osem bodov. A BKM od posledného ôsmeho miesta delia iba dva body.

Povedali po zápase:

Nenad Miloševič, tréner Lučenca: "Ťažko sa hodnotí zápas, ak dostanete doma 98 bodov. Mňa, ako trénera, môže tešiť to, že sme vyhrali a že sme mali 26 asistencií, to je jediná dobrá vec, na obrane budeme ešte pracovať."

Juraj Láštic, hráč Lučenca: "Myslím, že sme odohrali super zápas. Veľmi sa chcem poďakovať fanúšikom, prišli vo veľkom počte, urobili krásnu kulisu. Dúfam, že prídu v rovnakom zložení aj v stredu na Slovenský pohár."

Karol Kučera, asistent trénera Handlovej: "Videli sme na oboch stranách hlavne výborný útočný basketbal. Dať 98 bodov z našej strany je super na súperovom ihrisku, napriek tomu prehrať, to je zase výsledok našej katastrofálne obrany. Pretože dostať 116 bodov a hlavne neubrániť jedna na jedna, to bol základ úspechu Lučenca a základ nášho neúspechu. Samozrejme, Lučenec bol úspešný v trojkových pokusoch, nakoniec aj my, ale bohužiaľ oni nás prestrieľali, a väčšiou kvalitou na jednotlivých postoch tento zápas pohodlne dotiahli do víťazného konca."

Richard Rožánek, hráč Handlovej: "Do zápasu sme nastúpili bez dvoch hráčov, viem, že sa nemôžeme na to vyhovárať, ale nedalo sa nijako inak. V zápase sa nám ešte aj vyhodil sám Braňo Pipíška, tak sme dohrávali skoro bez rozohrávača. Snažili sme sa a dúfame, že v stredu im to tu vrátime."