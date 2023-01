Handlovčania by radi Lučenčanom vrátili nedávnú prehru

Tým by zastavili ich cestu za znovuzískaním víťaznej trofeje.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC. Minuloroční víťazi Slovenského pohára, basketbalisti BKM Lučenec nastúpia už dnes (11. januára) o 17.00 h na domácej palubovke v športovej hale Arena proti MBK Baník Handlová s ktorým uplynulý víkend zviedli súboj v rámci Niké SBL ligy. Ofenzívna prestrelka skončila 116:98 v prospech domácich. Handlovčania sa tak chystajú na odplatu, ktorá by ich rivalovi prekazila sen o obhajobe.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Novoročnú divokú prestrelku vyhrali lučenčania Čítajte

„V stredu sa vrátime do Lučenca, kde v priebehu piatich dní odohráme už druhý zápas. Tentoraz sa bude bojovať o postup do semifinále Slovenského pohára. Po sobotnom meraní síl s týmto súperom vieme, čo všetko musíme na ihrisku zmeniť. Základom úspechu bude diametrálne zlepšenie obrany v hre jedna na jedna. Okrem toho musíme byť práve my tým celkom, ktorý vloží do stretnutia väčšiu energiu a ukáže väčšiu túžbu po víťazstve. V neposlednom rade musíme hrať disciplínovane a koncentrovane," uviedol asistent trénera Handlovej Karol Kučera pre oficiálnu stránku basketbalovej extraligy.

BKM si uvedomuje, že pomôcť hráčom k víťazstvu a postupu medzi najlepšiu štvoricu môže aj podpora na tribúnach. A preto vyzývajú svojich priaznivcov na sociálnej sieti: „Príďte nás podporiť, budeme Vás potrebovať!"

Jeden z návštevníkov zápasu si opäť môže zo zápasu odniesť za podporu aj odmenu vo výške 1 000 EUR od spoločnosti Finesa Kft.

Po účasti v Slovenskom pohári čaká ešte BKM zápas proti Interu Bratislava. Už v sobotu 14. januára o 16.00 h v ŠH Arena.