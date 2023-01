Banskobystrická župa ponúka lekárom nadštandardné podmienky a otvára ambulancie

Župa najnovšie otvorila ambulanciu všeobecnej lekárky v Haliči.

HALIČ. „Otvorenie ďalšej ambulancie považujem za veľmi dobrý krok. Ľudia z našej obce tak nemusia za zdravotnou starostlivosťou dochádzať spojmi do Lučenca, prípadne si zabezpečovať iný odvoz,“ povedala Mária Rapčanová z Haliče na margo otvorenia novej ambulancie praktického lekára v jednej zo štrnástich obcí Mikroregiónu Novohradské podzámčie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Laučíková Anna, rovnako z Haliče, s ňou súhlasí.

„Je to skvelá vec, pretože do tohto obvodu patria väčšinou starší ľudia a určite sú radi, že si nemusia lekára zháňať v Lučenci. Prichádzajú sem pacienti zo širokého okolia. Takže mať blízko všeobecného lekára je veľkou výhodou. Do mesta chodíme už len na špeciálne vyšetrenia.“

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Hrnuli sa sem filmári, v krčme popíjali slávni herci. Dedinku uprostred hôr preslávila filmová minulosť Čítajte

Banskobystrická župa pokračuje v otváraní ambulancií prvého kontaktu na svojom území. Aj napriek tomu, že to nespadá do jej kompetencií, vedenie kraja sa nechce nečinne prizerať, ako sa ambulantný systém rúca a extrémny nedostatok praktických lekárov pociťujú najmä pacienti.

Kraj ponúka lekárom nadštandardné podmienky

V stredu 11. januára Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) otvoril svoju štvrtú ambulanciu. Nachádza sa v obci Halič. Nových pacientov tu prijíma doktorka Vladimíra Lang, ktorá sa z nemocničného sektora rozhodla presedlať na ambulantný. V minulosti pôsobila aj v nemocniciach v Írsku či Anglicku.

Aj zdravotná sestra Kristína Sabacká má skúsenosti z veľkých nemocníc. Pôsobila na bratislavských Kramároch, mala namierené do Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe. Rodáčka z Kružna v okrese Rimavská Sobota sa napokon usadila v Lučenci.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Kaplnku museli presunúť, narazilo do nej viacero áut Čítajte

„Máme vyše roka starý prísľub ministra zdravotníctva, že do roka bude pripravená komplexná reforma ambulantného sektoru. Realita je však iná. Takáto reforma zatiaľ schválená nebola, dokonca nie je ani v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Síce boli nejaké čiastkové iniciatívy, týkajúce sa finančnej podpory pre začínajúcich všeobecných lekárov pre dospelých aj deti, avšak vidíme, že nie sú postačujúce ani motivačné. Ambulancie jednoducho nevznikajú,“ uviedol Ondrej Lunter, predseda BBSK s tým, že kraj ponúka lekárom nadštandardné podmienky.

„Predpokladáme, že pre avizovanú reformu, v ktorej sa počíta so zmenou kategorizácie niektorých nemocníc aj v našom kraji, konkrétne vo Veľkom Krtíši, Revúcej, Žiari nad Hronom a Brezne, budú z nich niektorí lekári pravdepodobne odchádzať. My chceme byť pripravení a takpovediac im vydláždiť cestu do našich ambulancií, aby neodišli do Bratislavy, prípadne za hranice. Tejto iniciatívy sme sa chopili aj napriek tomu, že to nie je naša kompetencia. Záleží nám totiž na tom, aby mali ľudia dostupnú zdravotnú starostlivosť blízko svojim domovom,“ ozrejmil župan.

Čísla sú alarmujúce

Ondrej Lunter už pred rokom otvorene hovoril o tom, že väčšina diagnóz je liečiteľná práve všeobecnými lekármi, čo však aktuálne nefunguje.

Vidí za tým starnutie ordinujúcich lekárov aj privatizáciu ambulantnej starostlivosti spred vyše 25 rokov, čím verejná správa stratila dosah na túto sféru.

„Čísla sú alarmujúce. Viac ako 30 percent všeobecných lekárov je vo veku nad 65 rokov. To svedčí o tom, že do piatich rokov budeme mať veľký problém, pokiaľ sa v prístupe vlády a rezortu zdravotníctva niečo nezmení. Mrzí ma, že v posledných týždňoch sa veľa hovorí o nemocniciach aj o platoch nemocničného zdravotníckeho personálu, čo samozrejme podporujem, avšak o ambulanciách počujeme žalostne málo,“ dodal Lunter.

Podľa slov Alexandra Udvardyho, starostu Haliče, v dedine v minulosti vždy ordinovali dvaja praktickí lekári pred dospelých.