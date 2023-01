Z necelých 200 eur na vyše tisícku. Platby za elektrinu živnostníkov zlikvidujú, hovorí majiteľka lučeneckého Salónu ANNA

Podnikateľov v týchto dňoch šokujú nové predpisy mesačných zálohových platieb za elektrinu. Na ťahu je štát.

LUČENEC. Do prevádzok malých a stredných firiem v týchto dňoch prichádzajú výmery zálohových platieb za elektrinu na tento rok. Nová výška preddavkov podnikateľov šokuje.

Niektorí uvažujú o zatvorení prevádzky, sú takí, čo premýšľajú, ako to tento rok utiahnu.

Päť - šesťnásobné zvýšenie mesačnej zálohovej platby považujú za likvidačné.

Anna Sujová doposiaľ vo svojom salóne platila za elektrinu mesačne 183 eur. Po novom by mala platiť až 1032 eur. (zdroj: Marcela Ballová)

Vraj majú čakať

Peter Kremský, šéf hospodárskeho výboru, odporučil malým podnikateľom, aby počkali na opravené faktúry. Verí, že najneskôr budúci týždeň sa situácia vyrieši.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) upozorňuje, že pre zraniteľných odberateľov regulované ceny elektriny a plynu len určuje, avšak poskytovanie akýchkoľvek finančných kompenzácií nie je v jeho zákonnej kompetencii.

„Tie sú súčasťou prijatých mimoriadnych opatrení vlády. Odporúčame obrátiť sa na ministerstvo hospodárstva, ktoré avizovalo podporné schémy pre odberateľov mimo domácností na kompenzáciu zvýšených nákladov na energie,“ uviedol pre agentúru SITA Radoslav Igaz, hovorca ÚRSO.

Extrémne zvýšenie cien by znamenal odlev zákazníkov

Malí a strední podnikatelia tak aktuálne tápajú v neistote.

„Výmer preddavkových platieb za elektrinu na tento rok som dostala tento týždeň a suma, ktorú mám mesačne zaplatiť je skutočne šokujúca. Vlani som mesačne za elektrinu platila 183 eur. Po novom je to 1032 eur,“ hovorí Anna Sujová, majiteľka Salónu Anna na Vajanského ulici v Lučenci, v ktorom zákazníčkam ponúka služby od gelových nechtov, cez 3 až 6D mihalnice, kozmetiku, až po špeciálny ems tréning na formovanie postavy.

Ak by mala extrémne zvýšenie nákladov na energie premietnuť do cien ponúkaných služieb, bolo by to neúnosné pre klientky.

„Áno, v západných krajinách sú takéto služby drahšie, avšak k tamojším platovým pomerom primerané. No určite nie sú stavané na región, v ktorom podnikám a ja, a ktorý patrí k ekonomicky slabším v krajine,“ dodala živnostníčka.