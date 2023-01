V dedine s 96 % Rómov vybudovali školu aj byty, teraz začnú stavať škôlku

Ročne v Radnovciach pribudne 23 až 27 detí a dedina má už tesne nad tisíc obyvateľov.

RADNOVCE. V uplynulých rokoch nová školská budova a štyri bytovky, čoskoro nová materská škola.

V obci Radnovce v okrese Rimavská Sobota, ktorá má podľa údajov samosprávy viac ako 96-percentnú rómsku populáciu, neustále pracujú na nových projektoch.

„Niekedy vo februári či marci začneme s výstavbou novej škôlky. Máme už všetky povolenia. Postavená by mala byť zhruba do konca tohto roka,“ avizoval pre MY Novohrad starosta Radnoviec Aladár Bari, ktorý je na čele obce od roku 2014.

„Táto nová materská škola nám veľmi pomôže, pretože tam bude aj stravovanie pre škôlku i základnú školu,“ dodal.

Pôvodná budova materskej školy podľa neho obsahuje azbest a ani kapacitne už s 20 miestami potrebám dediny nepostačovala.

„Nová bude mať kapacitu 98 detí, čo by nám zatiaľ malo postačovať. Ročný prírastok máme 23 až 27 detí a máme už tesne nad tisíc obyvateľov,“ povedal Bari.

Nová materská škola bude stáť na veľkom prázdnom priestranstve za miestnym kostolom a nevyužitou budovou bývalej fary.

Dlhodobým plánom samosprávy je zrekonštruovať ju a prebudovať na komunitné centrum, zatiaľ sa však na tento účel nepodarilo získať financie.

Peniaze na novú škôlku Radnovce získali podľa Bariho od ministerstva vnútra vo výške 680 000 eur.