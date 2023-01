Na strednom Slovensku sa zrútila časť historickej stavby, hrozí poškodenie susedného domu

V posledných rukoch museli v Jelšave asanovať zhruba štyri - päť domov, o ktoré sa vlastníci poriadne nestarali.

JELŠAVA. Dobrovoľní hasiči z Jelšavy v Revúckom okrese zabezpečovali počas víkendu okolie opusteného historického domu na Mníšanskej ulici, ktorému sa zrútila časť strechy a obvodových múrov.

O udalosti informoval na svojej oficiálnej facebookovej stránke primátor Milan Kolesár.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Vlastník je až z Banskej Bystrice a vyzveme ho na odstránenie havarijného stavu. Dúfam, že nebudeme musieť riešiť asanáciu domu na naše náklady,“ skonštatoval primátor pre MY Novohrad.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Krásna klasicistická reduta na Gemeri sa dočká čiastočnej obnovy Čítajte

Pri páde časti strechy a múrov nedošlo podľa Kolesára k ohrozeniu osôb, hrozí len potenciálne nebezpečenstvo poškodenia susedného domu a strhnutia časti jeho strechy.

Obe stavby sú totiž spojené múrmi.

V článku sa ešte dočítate: o aký dom ide,

koľko podobných situácií v Jelšave riešili,

čo primátor požadoval na zasadnutí ZMOS-u,

koľko stála asanácia jedného starého domu,

ako chcela samospráva problém riešiť.

„Je to váľkový dom, ktorému vlhkosť a dážď neprospievajú, takže postupne asi bude degradovať ďalej. Nie je to však v takom stave, že by to do rána malo ešte viac spadnúť,“ povedal Kolesár s tým, že samospráva bude vzniknutú situáciu riešiť.