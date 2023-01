Sneh vyvalil stĺpy, pretrhol drôty, mnoho Stredoslovákov je už niekoľko dní bez elektriny

Pre energetickú kalamitu zasadli krízové štáby.

Mokrý sneh ešte začiatkom tohto týždňa odrezal v Banskobystrickom kraji tisíce domácností od elektriny. Keďže nepriaznivé počasie trvá a situácia sa neustále mení, niektoré oblasti sú bez elektriny už niekoľko dní.

A zrejme budú aj cez víkend.

Podľa informácií, ktoré poskytol Miroslav Gejdoš, hovorca akciovej spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD), bolo v piatok 20. 1. popoludní bez elektriny zhruba štyritisíc odberných miest na strednom Slovensku.

„Nepriaznivé okolnosti pretrvávajú najmä v okresoch Detva, Brezno a Banská Štiavnica. Dnes sa k nim pripojili aj problémy v okrese Liptovský Mikuláš, Pracovníci SSD sú už niekoľko dní v plnom nasadení, ale v niektorých oblastiach budú pracovať na kalamite aj počas víkendu a pravdepodobne aj začiatkom budúceho týždňa,“ ozrejmil Gejdoš.

Dodal, že sú poškodené stĺpy, stožiare a pretrhnuté vodiče v odľahlých lokalitách.

„Komplikovaná je hlavne preprava ťažkých mechanizmov a materiálu. Elektrikárom z údržby pomáhajú aj kolegovia z divízie stavebnomontážnej činnosti SSD a viacero dodávateľských firiem špecializovaných na výruby, výkopové práce či dopravu,“ uviedol hovorca.

Počasie sa neustále mení

Gejdoš pripomenul, že rozsiahle poruchy elektrických vedení, ktoré spôsobilo nepriaznivé počasie, stále pokračujú.

„SSD ešte stále rieši 17 porúch na úrovni vysokého napätia a desiatky lokálnych výpadkov na úrovni nízkeho napätia. Tam, kde je to možné, zásobuje distribútor do odstránenia porúch domácnosti provizórne, no na mnohých je to technicky nerealizovateľné. Vo viacerých strediskách zasadajú lokálne krízové tímy a koordinujú svoju činnosť s centrálou. Nasadenie SSD v takto rozsiahlej kalamite si vyžiadalo aj zrušenie plánovaných aktivít, a to nielen počas tohto týždňa, ale aj počas budúceho. Prioritou spoločnosti je dostať situáciu pod kontrolu v čo najkratšom čase. Počasiu však nerozkáže nikto,“ pokračoval.