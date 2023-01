Na Kurinci chcú vybudovať bazén s vlnobitím za vyše 1,4 milióna eur, má byť jediný v širokom okolí

Atrakciu plánuje rimavskosobotská samospráva dokončiť do júna 2024.

RIMAVSKÁ SOBOTA. Bazén s umelým vlnobitím má byť najnovšou atrakciou, ktorú na termálnom kúpalisku v rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda plánuje vybudovať samospráva Rimavskej Soboty.

Primátor Jozef Šimko nedávno avizoval, že tento zámer predloží poslancom na schválenie na zasadnutí mestského zastupiteľstva koncom januára a potvrdil to aj pre MY Novohrad.

„Štúdiu a projektovú dokumentáciu mám už hotovú. Jej celková hodnota je 39 000 eur a celkové náklady na výstavbu bazéna by mali byť 1,44 milióna eur,“ konkretizoval Šimko.

Dodal, že už rokoval so zástupcom jednej bankovej inštitúcie, ktorá je podľa neho pripravená poskytnúť mestu úver. Z neho budú výstavbu financovať.

Primátor zároveň zdôraznil, že vlani malo mesto čistý príjem z Kurinca vo výške asi 342 000 eur.

„Celkovo sme mali za vstupné a nájom jednotlivých priestoroch príjmy vyše 550 000 eur. To znamená, že keď zoberieme desaťročný úver na 1,44 milióna, tak ročne by sme mali splácať asi desatinu tej sumy, plus úroky. To hravo dokážeme vyplácať zo zisku na Kurinci a nesiahneme ani centom na rozpočet mesta,“ povedal Šimko.

Je presvedčený, že poslanecký zbor mu úver schváli.

To je pravdepodobné aj podľa informácií MY Novohrad, keďže v súčasnom mestskom zastupiteľstve je väčšina poslancov, s ktorými sa primátor na začiatku volebného obdobia dohodol na podpore svojich zámerov.

Ide o rozdiel v porovnaní s obdobím rokov 2018 – 2022, keď väčšina mestských poslancov často tvorila názorovú opozíciu voči Šimkovi a neschválila viacero jeho zámerov.

Ten ich následne obviňoval z brzdenia až zastavenia rozvoja Rimavskej Soboty a tvrdil, že pre ich postoje sa počas uplynulých štyroch rokov v meste nič zásadné nepostavilo.

Vizualizácia bazéna s vlnobitím v rekreačnej oblasti Kurinec pri Rimavskej Sobote (zdroj: facebookový profil primátora R. Soboty Jozefa Šimka)

Dokončenie v júni 2024 a dlhodobý plán celoročnej prevádzky

Ak mu terajší zámer schvália a všetko pôjde bez komplikácií, vysúťaženého dodávateľa by samospráva podľa primátora mohla mať do konca apríla.

Následne mu plánuje odovzdať stavenisko. Problémom v tomto smere je ale autokemping, do ktorého má stavenisko a budúci bazén sčasti zasahovať.

Primátor už v minulosti avizoval, že kemping po postavení bazénu presťahujú na iné miesto.

„Tohto roku však jeho prevádzku nechcem zastaviť. Takže jeho časť možno ohradíme a urobíme iný vstup zo zadnej strany. Inak sa to riešiť nedá, pretože ak by sme nezačali stavať v máji, alebo v júni tohto roka, bol by ohrozený termín dokončenia bazéna v júni 2024. Poviem otvorene, aj tak sa bojím, či to stihneme, nie je to jednoduchá vec,“ poznamenal Šimko.

Spomenul tiež, že jeho dlhodobým zámerom je celoročné prevádzkovanie aquaparku na Kurinci a nie iba počas letnej sezóny, ako je to v súčasnosti.