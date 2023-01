BKM podľahlo doma Svitu(+FOTO)

Smolná prehra ho posunula opäť smerom ku dnu tabuľky.

Zápas BKM Lučenec so Svitom - boj o štvrté miesto extraligovej tabuľky. (Zdroj: Radovan Vojenčák)

LUČENEC. Basketbalisti BKM sa predstavili v sobotu 21. februára pod domácimi košmi v zápase proti Svitu. Išlo o priamy súboj o štvrté miesto extraligovej tabuľky. Úvod zápasu domácim ušiel a hneď prehrávali, no nakoniec dokázali prvú časť vyhrať so sedembodovým rozdielom. Druhá štvrtina im už nevyšla podľa predstáv a v jej posledných sekundách dokázali len dorovnať skóre na 48:48.

Kľúčovou, pre konečný výsledok, sa stala tretia štvrtina, ktorú Lučenec prehral o tri body a v záverečnej hral vyrovnane so súperom. Smolná a krutá prehra (druhá v rade) odsunula Lučenec aktuálne na šieste miesto tabuľky.

Najlepším strelcom zápasu bol Goncalves v drese Svitu, ktorý strelil 32 bodov. Z domácich to bol Kneževič so 16 bodmi. Viac bodov ako on ešte strelili ďalší dvaja hráči Svitu King a Koval.

BKM Lučenec – Iskra Svit 86:89 (27:19, 21:29, 18:21, 20:20)

Lučenec: Kneževič 16, Armstrong 13, Sullivan 8, Zorvan 4, Bolek 3 (Eaddy 22, Láštic 12, Goss 8)

Svit: Goncalves 32, King a Koval po 17, Atwood 8, Turza 6 (Baldovský 8, Turza 1)

TH: 15/13 – 17/14, Fauly: 18 - 14, Trojky: 11 - 9, Rozhodovali: Kúkelčík, Fanfara, Cibulka

Najbližšie dva zápasy odohrá BKM Lučenec na palubovkách súpera, konkrétne vedúcej Spišskej Novej Vsi a druhých Levíc, a doma sa predstavia až v sobotu 11. februára o 18.00 proti Prievidzi.