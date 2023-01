BKM podľahol doma Svitu(+FOTO)

Smolná prehra ho posunula opäť smerom ku dnu tabuľky.

LUČENEC. Basketbalisti BKM sa predstavili v sobotu 21. februára pod domácimi košmi v zápase proti Svitu. Išlo o priamy súboj o štvrté miesto extraligovej tabuľky. Úvod zápasu domácim ušiel a hneď prehrávali, no nakoniec dokázali prvú časť vyhrať so sedembodovým rozdielom. Druhá štvrtina im už nevyšla podľa predstáv a v jej posledných sekundách dokázali len dorovnať skóre na 48:48.

Kľúčovou, pre konečný výsledok, sa stala tretia štvrtina, ktorú Lučenec prehral o tri body a v záverečnej hral vyrovnane so súperom. Smolná a krutá prehra (druhá v rade) odsunula Lučenec aktuálne na šieste miesto tabuľky.

Najlepším strelcom zápasu bol Goncalves v drese Svitu, ktorý strelil 32 bodov. Z domácich to bol Kneževič so 16 bodmi. Viac bodov ako on ešte strelili ďalší dvaja hráči Svitu King a Koval.

BKM Lučenec – Iskra Svit 86:89 (27:19, 21:29, 18:21, 20:20)

Lučenec: Kneževič 16, Armstrong 13, Sullivan 8, Zorvan 4, Bolek 3 (Eaddy 22, Láštic 12, Goss 8)

Svit: Goncalves 32, King a Koval po 17, Atwood 8, Turza 6 (Baldovský 8, Turza 1)

TH: 15/13 – 17/14, Fauly: 18 - 14, Trojky: 11 - 9, Rozhodovali: Kúkelčík, Fanfara, Cibulka

Povedali po zápase:

Nenad Miloševič, tréner Lučenca: "Myslím, že zápas bol tvrdý. Od začiatku bol viac útočný ako obranný. My sme proste nechali Svit rozostrieľať, vieme, že je to tím, čo ťaží z dobrého útoku, to sa potom ťažko zastavuje. Hlavne Goncalvesa sme prvý polčas vôbec nebránili, nechali sme ho dostať sa do svojej pohody, spravil veľký rozdiel a má veľký podiel na tom, že Svit vyhral. Musíme sa vrátiť k našej obrane, dostali sme doma 86 bodov, čo je veľa. S takouto obranu nemáme čo hľadať."

Juraj Láštic, hráč Lučenca: "V prvom rade gratulujem k vyhre Svitu, zvládli ťažký zápas, v ktorom bolo veľa obratov. Bohužiaľ nezvládli sme koncovku, ale bol to dobrý zápas pre fanúšikov, ktorým sa chcem poďakovať, že prišli v takom množstve a vytvorili dobrú atmosféru. Dúfam, že v zápase so Spišskou to už bude lepšie."

Oleg Meleščenko, tréner Svitu: "Bol to boj o 4. miesto v tabuľke, vyzeral to fakt ako boj, my sme boli šťastnejší a preto odchádzame s víťazstvom. Obidva mančafty dobre bojovali, takže mohol vyhrať každý, ako aj Lučenec, tak aj my. My sme mali trochu šťastie, ale zvíťazila obrana."

Stanislav Baldovský, hráč Svitu: "Z našej strany úplná radosť, že sme vyhrali tento zápas. Bol to boj fakt do posledných sekúnd. Gratulujem mojim chlapcom, jednoducho, hrali sme ako tím, posúvali sme si loptu, tvrdá obrana, by som povedal, že zvíťazila, ale klobúk dole pred Lučencom, majú dobrý tím, na čele s trénerom. Bolo to trochu o šťastí na našej strane, ale sme radi."

Najbližšie dva zápasy odohrá BKM Lučenec na palubovkách súpera, konkrétne vedúcej Spišskej Novej Vsi a druhých Levíc, a doma sa predstavia až v sobotu 11. februára o 18.00 proti Prievidzi.