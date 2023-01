Na rómskom sídlisku pred 8 rokmi v referende hlasovali len dvaja ľudia. Teraz je záujem vyšší

Najvyšší záujem na sídlisku býva o komunálne voľby.

RIMAVSKÁ SOBOTA. Zo 662 registrovaných voličov na rómskom sídlisku Dúžavská cesta sa na aktuálnom referende do 20:30 hodiny zúčastnilo pár desiatok ľudí. Pre MY Novohrad to potvrdila predsedníčka tamojšej okrskovej volebnej komisie Iveta Brndiarová.

„Čo sa týka účasti, je to už dvojciferné číslo, ale účasť je veľmi nízka. Ide o desiatky ľudí,“ konkretizovala predsedníčka.

Záujem voličov je napriek tomu niekoľkonásobne vyšší než počas takzvaného referenda o rodine, ktoré sa konalo v roku 2015 a bolo doteraz posledným.

Ako vtedy pre agentúru TASR uviedol predseda okrskovej komisie Jozef Horváth, zo 594 oprávnených voličov prišli k urnám iba dvaja.