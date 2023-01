Kelemen sa dočkal debutu v NHL (+FOTO)

Už v jeho nováčikovskej sezóne ho povolali do najprestížnejšej hokejovej ligy.

Iba 23 ročný rodák z Lučenca a aj odchovanec miestneho hokeja Miloš Kelemen sa dočkal ostrého nasadenia v najprestížnejšej hokejovej lige sveta - NHL. Stalo sa to v noci z utorka na stredu potom čo ho povolali z tímu Tucson Roadrunners v AHL do mužstva NHL Arizona Coyotes s ktorým podpísal dvojročný nováčikovský kontrakt.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Za "farmársky" Tucson dovtedy odohral 39 zápasov. Získal v nich 20 kanadských bodov za 9 gólov a 11 asistencií.

Ako uviedla stránka sportnet Arizona Coyotes ho povolali niekoľko hodín pred zápasom: "... v utorok okolo piatej hodiny podvečer slovenského času z farmárskej AHL. O zhruba sedem hodín neskôr už stál na rozkorčuľovaní v drese s armádnym dizajnom."

Dôveru trénera Andrého Tourignyho, ktorý ho zaradil do druhého útoku nesklamal. Počas debutu strávil na ľade 10 minút , z toho cez minútu a pol v oslabeniach. Zaznamenal jednu strelu na bránku a stihol rozdať aj tri bodyčeky

„Som nadšený z toho, že tu môžem byť. Od detstva to bol môj sen a dnes sa mi to splní, takže som veľmi šťastný. Som aj trochu nervózny, ale spoluhráči mi so všetkým pomáhajú,“ povedal pred svojou premiérou pre NHL.com.

Pri opisovaní svojich pocitov pri tz. nováčikovskom kolečku rozosmial debutant v drese Arizony aj prítomných novinárov. "Bol som opatrný, bál som sa, že spadnem," povedal. Svojim ďalším počínaním na ľade v hale Mullett Arena však zjavne na nervozitu zabudol a snáď presvedčil trénera, že si jeho dôveru zaslúžil.

Miloš Klelemen má už na svojom konte viacero úspechov. S tímom HKM Zvolen sa stal majstrom Slovenska, v českom tíme Mladá Boleslav sa stal najproduktívnejším hráčom v playoff. Úspešne reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji a jeho doterajším najväčším úspechom je určite zisk bronzovej medaily na vlaňajších Olympijských hrách v Pekingu.

Súvisiaci článok